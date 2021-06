Veselības ministrs neatbalsta obligātas vakcinēšanās pret Covid-19 ieviešanu

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) neatbalsta obligātas vakcinēšanās pret Covid-19 ieviešanu, lai gan viņš neizslēdz, ka ir pieļaujami izņēmuma gadījumi, kad darba pienākumu dēļ ir nepieciešama obligāta vakcinēšanās.



Šorīt intervijā LTV raidījumam "Rīta panorāma" ministrs atzina, ka obligāta vakcinācija ir nepareizs virziens, jo vakcinācijai pret Covid-19 Latvijā arvien ir jābūt brīvprātīgai.

"Tajos uzņēmumos, kur darbinieki nevēlas vakcinēties, iespēju robežās ir jādod iespēja veikt citus pienākumus, protams, ja tādi ir, jo atlaist viņu nevar. Tomēr, pēc manām domām, sabiedrību ir jāturpina izglītot un pārliecināt par vakcinācijas nepieciešamību, jo tā nenotiek tikai viena indivīda interesēs, bet gan visas sabiedrības, it īpaši tas jāsaprot tiem profesiju pārstāvjiem, kuriem darba pienākumos ir jāstrādā ar citiem cilvēkiem," sacīja Pavļuts.

Turklāt Pavļuts atgādināja, lai gan saslimstība ar Covid-19 Latvijā mazinās, taču Eiropas Savienības mērogā mūsu valsts ir to vidū, kur arvien ir samērā daudz saslimšanas gadījumu. "Nedrīkstam, zaudēt piesardzību un aicinu visus vakcinēties," piebilda ministrs.

Uz jautājumu kā vēl vairāk pārliecināt sabiedrību vakcinēties, ministrs atbildēja, ka Veselības ministrijas galvenā mērķauditorija tagad ir ne tikai seniori, bet tā sabiedrības daļa, kas šaubās un ir neizlēmīgi. Tāpat pēdējā kampaņā, lai pārliecinātu par vakcinēšanās nepieciešamību, īpaši tiks strādāts ar trim grupām - senioriem, skolotājiem un mediķiem.

"Arī mediķis ir tikai cilvēks, kuram ir pieejama dažāda informācija par vakcinēšanos, tostarp viltus ziņas. Tālab mediķiem tiks nodrošināta plašāka informācija par vakcinēšanos, tiks rīkoti semināri. Tāpat plānots tikties ar ģimenes ārstiem, lai mēģinātu skaidrot, kāpēc seniori Latvijā samērā kūtri vakcinējas pret Covid-19, kā arī tiks vairāk strādāts ar izglītības iestādēm, lai pārliecinātu pedagogus par nepieciešamību vakcinēties pret Covid-19," stāstīja ministrs.

Tomēr viņš atkārtoti uzsvēra, ka nogaidīt ar vakcinēšanos pret Covid-19 nevajadzētu, īpaši, ja Latvijas iedzīvotāji vēlas, lai skolas no 1.septembra būtu atvērtas un mācības notiktu klātienē, kā arī kafejnīcas spētu turpināt darbu. "Vienīgais ceļš ir pārvarēt bažas, noticēt mediķiem un zinātnei un vakcinēties pret Covid-19," pauda ministrs.

Jau ziņots, ka kopš vakcinācijas procesa sākuma Latvijā vismaz vienu poti pret Covid-19 saņēmuši jau 30% iedzīvotāju, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Aizvadītajā diennaktī vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši kopumā 11 148 cilvēki, no kuriem pirmo vakcīnas devu saņēmuši 3220 cilvēki, bet 6533 - vakcīnas otro devu. Vēl 1395 personas aizvadītajā dienā saņēmušas "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Tā kā vakcinētājiem dati par potēšanas faktu sistēmā jāievada trīs dienu laikā, kopumā vakcinēto iedzīvotāju skaits vēl var pieaugt.

Līdz šim vismaz vienreiz pret Covid-19 Latvijā ir potēti 577 410 cilvēki, savukārt vakcinācijas procesu noslēdza 464 417 cilvēki.

Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Kopumā valstī līdz 18.jūnijam veiktas 1 041 827 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 30,59% iedzīvotāju, bet abas - 24,6%.

Vakar Latvijā izpotētas 3017 "Pfizer"/"BioNTech" ražotās vakcīnas pirmās devas un 3558 šīs vakcīnas otrās devas, 200 "Moderna" vakcīnas pirmās devas un 999 šīs vakcīnas otrās devas, trīs "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas un 1976 otrās devas, kā arī 1395 J&J vakcīnas devas, liecina NVD dati.

LETA jau ziņoja, ka pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

