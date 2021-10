Šonedēļ Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF) nelielā lokā svinīgi atklāja atjaunoto fakultātes ēkas galveno fasādi un jaunos uzrakstus pie parādes ieejas Jelgavā, Svētes ielā 18. Šogad sāktā fasādes atjaunošana ir tikai sākums turpmākajiem vēsturiskās ēkas atjaunošanas darbiem, informē LLU.

Ēkai Svētes ielā 18 ir ievērojama vēsture. Tā uzbūvēta 1900. gadā Jelgavas reālskolas vajadzībām. 121 gada garumā tā mainījusi savus saimniekus, līdz pirms 34 gadiem nonākusi LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (toreiz Ekonomikas fakultātes) pārvaldībā. Lai gan fakultātes iekštelpas nepārtraukti pilnveidotas studiju vajadzībām, ēkas fasāde pēdējo reizi atjaunota 20. gadsimta 60. gados. Līdz ar to 2021. gada pavasarī sāktā galvenās fasādes vienkāršotā atjaunošana ir pirmais solis līdz pilnīgai ēkas ārējā veidola atdzimšanai.

"Ne katram ir gods strādāt vietā, kas ir kultūras piemineklis. Protams, Jelgavas pils ir skaista, bet arī Svētes ielā tagad ir ēka, kas ir skaista, un kopš šodienas ieguvusi arī skaistas fakultātes nosaukuma plāksnes gan latviešu, gan angļu valodās," tā fakultātes dekāne Andra Zvirbule.

Ilggadējs fakultātes dekāns ir bijis profesors Voldemārs Strīķis, kura vadībā fakultāte ieguva savu mājvietu Svētes ielā. Šī iemesla dēļ ēka Svētes ielā universitātē tā neoficiāli tiek saukta par Voldemārpili. Profesors arī pagodināja ar savu klātbūtni simbolisko ēkas galvenās fasādes atklāšanu.

ESAF ēka ir kultūras piemineklis, un to apliecina atbilstoša zīme pie ēkas ieejas. Šogad tā iekļauta Jelgavas tūrisma objektu apskates maršrutā kā viena no pilsētas vēsturiskajām celtnēm. Ēkas galvenās fasādes vienkāršoto atjaunošanu veica SIA "GS CELT", saglabājot tās vēsturiskos ornamentus.

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte ir lielākā universitātes fakultāte, kurā studējošie iegūst augstāko izglītību ekonomikā, vadībzinātnēs un socioloģijā. Vairāk nekā 50 gadu pastāvēšanas laikā to absolvējuši ap 11 000 absolventu, kuri kļuvuši par veiksmīgiem uzņēmējiem, speciālistiem un vadītājiem dažādās nozarēs. Jau pāris gadus to kā savu augstākās izglītības ieguves vietu izvēlas arī studenti no citām valstīm, līdz ar to veidojot Jelgavā starptautisku studiju vidi.

Foto: LLU