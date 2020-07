Veterinārmedicīna un projektu vadība – populārākās LLU programmas pēc pirmās uzņemšanas dienas

Jelgavas pilī 27. jūlijā sākās topošo studentu dokumentu pieņemšana Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) 26 pamatstudiju un 18 augstākā līmeņa studiju programmās. Līderpozīcijas pēc pirmās dienas jau ierasti vairākus gadus saglabā divas studiju programmas – pamatstudiju programma “Veterinārmedicīna” un augstākā līmeņa studiju programma “Projektu vadība”, informē LLU pārstāve Lana Janmere.

Pēc pirmās uzņemšanas dienas LLU pamatstudiju programmas saņēmušas 657 pieteikumus. Kā pirmā studētgribētāju prioritāte LLU programmas norādītas 211 pieteikumos, kas ir būtiski vairāk nekā iepriekšējos gados pēc pirmās uzņemšanas dienas.

Lielākais pirmās prioritātes pieteikumu skaits saņemts studiju programmā "Veterinārmedicīna", kas tradicionāli saglabā pirmo pozīciju arī pēc uzņemšanas beigām. Turklāt augsta interese šogad pēc pirmās dienas ir arī par studiju programmām "Ekonomika", “Kokapstrāde”, “Mežinženieris”, “Pārtikas produktu tehnoloģija”, “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”, “Lauksaimniecība” un “Būvniecība”, kas liecina par ļoti dažādām studētgribētāju interesēm. Pirmo reizi pēc vairāku gadu pārtraukuma populārāko studiju programmu vidū atgriezusies Meža fakultātē īstenotā pamatstudiju programma “Kokapstrāde”, par kuru interesi visbiežāk izrāda profesionālo vidusskolu un tehnikumu absolventi.

Savukārt augstākā līmeņa (maģistra) studijās pirmajā dienā saņemts 101 pieteikums, kuros biežāk izvēlētas studiju programmas "Projektu vadība", "Uzņēmējdarbības vadība", "Ekonomika", "Mežzinātne" un “Pārtikas zinātne”. Topošo maģistrantu izvēlē būtiskas atšķirības no iepriekšējiem gadiem nav vērojamas, jo Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē īstenotās programmas ir populāras vairākus gadus.

Lai gan jau iepriekš tika izsludināta elektroniskā pieteikšanās LLU pamatstudiju programmām, vairākums vidusskolas absolventu savus izglītības dokumentus ieguva vien pagājušās nedēļas nogalē un lielāka studētgribētāju aktivitāte sākās tikai šonedēļ. Tā kā LLU piedalās vienotajā pieteikšanās sistēmā portālā www.latvija.lv/studijas, Jelgavas pils uzņemšanas kontaktpunktā pieteikumu pamatstudijām var iesniegt arī citu 11 augstskolu reflektanti. Jelgavas pili pirmajā uzņemšanas dienā apmeklēja 170 topošie studenti un maģistranti.

Kā pirmais šogad Jelgavas pilī pieteikumu studijām iesniedza Egīls Kalniņš no Madonas, kurš stāsta, ka izvēlējies informācijas tehnoloģiju virzienu.

“Priekuļos, Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikumā, apguvu autoelektriķa programmu. Kopš 1. klases man ir interesējusi elektrība, tāpēc draugi savulaik ieteica mācīties autoelektriķos. Paši beigās mācības šajā programmā pameta, bet es noturējos. Tagad kā savu pirmo prioritāti izvēlējos LLU programmu “Datorvadība un datorzinātne”, jo sapratu, ka vēlos paplašināt savas zināšanas,” stāsta Egīls, kurš Jelgavā ieradies pirmo reizi.

Savukārt Eduardam Meļņikovam no Rīgas zināma ir gan Jelgava, gan LLU, jo pirmais mēģinājums sākt studijas kokapstrādē bijis jau 2018. gadā. Dažādu iemeslu dēļ no studijām aizgājis jau pēc pusgada, taču šobrīd sapratis, ka izglītība viņam ir nepieciešama, tāpēc ceļu līdz Jelgavai mērojis atkārtoti.

“Pirmo reizi nesanāca. Tagad ir tam piemērots laiks un arī līdzekļi, tāpēc atnācu atkal, lai iegūtu izglītību un turpinātu karjeru. Strādāju uzņēmumā “Latvijas Finieris”, un man patīk darboties ar koku. Savulaik pēc 9. klases iestājos Rīgas Valsts tehnikumā un tur pabeidzu kokapstrādi. Citas domas pat nebija,” stāsta Eduards.

Jau iepriekš informējām, ka uzņemšana LLU pamatstudiju un maģistrantūras studiju programmās šogad notiek no 27. jūlija. līdz 3. augustam - darbadienās no pulksten 9 līdz 18, bet sestdien, 1. augustā no pulksten 10 līdz 13. LLU ir viens no lielākajiem biozinātņu centriem Baltijas valstīs un īsteno studijas biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Ar visu LLU studiju programmu piedāvājumu ikviens interesents var iepazīties LLU mājaslapā: https://www.llu.lv/lv/studiju-programmas.

Tālrunis jautājumiem par uzņemšanas procesu 20227755, e-pasts: ukom@llu.lv.

Foto: no arhīva