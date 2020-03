Veterinārmedicīnas studenti piesakās strādāt pārtikas drošības jomā

Sakarā ar ārkārtas stāvokli Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes sestā kursa studenti pieņēmuši aicinājumu pieteikties tūlītējam darbam Pārtikas Veterinārajā dienestā (PVD). Fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko paskaidro, ka jau pirms valstī pasludinātā ārkārtas stāvokļa PVD trūka inspektoru, kas sekotu pārtikas drošības prasībām lopkautuvēs un citos gaļas pārstrādes uzņēmumos. Turpretī tagad šīs jomas darbinieku trūkums ir aktualizējies īpaši. “Ja cilvēkam, kas strādā lopkautuvē, parādās Covid - 19 klīniskās pazīmes, tad uz kādu laiku viņš ir “nost no trases”, neatkarīgi no tā saslimšana apstiprinās vai nē. Tādēļ nepieciešams aizvietotājs,” skaidro dekāns. Viņš piebilst, ka pagājušajā semestrī sestā kursa studenti jau ir bijuši praksē lopkautuvēs. “Principā viņi visi ir zinoši. Šajā mācību gadā mēs esam sagatavojuši 42 speciālistus, kas varētu “mesties” strādāt par PVD ekspertiem, ja tāda būs nepieciešamība,” teic K. Kovaļenko. Viņš piebilst, ka atšķirībā no Veterinārmedicīnas fakultātes studentu brīvprātīgā darba Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, darbs PVD nav domāts vien par “vēdertiesu”, bet gan pienācīgu samaksu. Studentu pieteikumos tiek ņemtas vērā viņu pastāvīgās dzīvesvietas, kam vajadzētu būt iespējami tuvu darbavietai.

Dekāns atzīst, ka ārkārtas situācijas apstākļos organizēt studiju procesu ir problemātiski, jo veterinārmediķu studijās ir samērā daudz praktiskas apmācības, ko nevar veikt attālināti. “Tagad cenšamies, cik iespējams, dot teorētiskās zināšanas. Cik labi tas sanāk, ir cits jautājums. Tajā mirklī, kad beigsies karantīna, vairāk dosim praktiskas nodarbības,” plāno dekāns K.Kovaļenko.

Foto: no arhīva