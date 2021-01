Videonovērošanas sistēma Dobeles šosejā regulēs arī apgaismojuma intensitāti

Piektdien, Jelgavā, Dobeles šosejā pie krustojuma ar Atmodas ielu, uzstādīta videokamera. Tā, līdzīgi kā kameras citviet pilsētā, fiksēs laikapstākļus uz ielas un satiksmes plūsmu, uzskaitot kravas un vieglo auto transportu, kas pārvietojas pa ielu. Taču papildu tam kameras iegūtie dati ļaus atkarībā no satiksmes plūsmas dimmēt jeb regulēt ielu apgaismojuma intensitāti, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Videokamera uzstādīta, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" turpinot realizēt emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā". Tā gaitā pilsētā jau kopš oktobra notiek veco ielas gaismekļu nomaiņa pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem. Kopumā paredzēts nomainīt 1337 gaismekļus. No oktobra līdz janvārim jau nomainīti 86 procenti no plānotajiem gaismekļiem.

Janvārī veco gaismekļu nomaiņa pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem vēl jāpabeidz Krasta ielā; Rīgas iela posmā no Cukura ielas līdz Kalnciema ceļam un Lielā ielā no Cukura ielas līdz Jāņa Čakstes bulvārim; Pilssalas ielas stāvlaukumā; Jāņa Čakstes bulvāra posmā no Lielās ielas līdz Ausekļa ielai, informē pašvaldības iestādē "Pilsētsaimiecība".

Foto: Jelgavas pašvaldība