Sākotnēji ziņu portals "Delfi", kā arī ziņu aģentūra LETA ceturtdien ziņoja, ka aizdomās par gatavošanos nelikumīgai tabakas izstrādājumu ražošanaiValsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki nesen bija aizturējuši 13 organizētas grupas dalībniekus, starp kuriem, iespējams, varētu būt agrākais pašvaldības kapitālsabiedrības “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” valdes loceklis Juris Vidžis, liecina “zz.lv” rīcībā esošā informācija.



Lai gan Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska paskaidro, ka policija nekad neatklāj aizdomās turēto personu identitāti, no Jelgavas pašvaldības, ENAP un citas publikās informācijas var secināt, ka viens no trīspadsmit aizdomās turamajiem ir J.Vidžis.

Jau ziņots, ka pēc Valsts policijas pieprasījuma J.Vidžis tika atcelts no pašvaldības kapitālsabiedrības “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” valdes locekļa amata. ENAP 17. jūnijā sniegtā informācija liecina, ka “viens no organizētas grupas dalībniekiem ir kādas pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklis, kuram viens no piemērotajiem drošības līdzekļiem ir aizliegums ieņemt valdes locekļa amatu konkrētajā uzņēmumā.” Latvijas informatīvajā telpā nav informācijas, ka Valsts policija varētu būt rosinājusi kādu citu kriminālprocesu, kur būtu iesaistīts kādas pašvaldības kapitālsabiedrības vadītājs

ENAP atklāj, ka minētajā kriminālprocesā izmeklēšana tiek veikta sadarbojoties ar ārvalstu kolēģiem un veicot procesuālās darbības, atsavinātas tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtas, divas tonnas tabakas un tabakas izstrādājumu izejvielas. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka noziedzīgais grupējums nelikumīgo tabakas izstrādājumu ražošanu bija plānojuši uzsākt Rīgā.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizētas grupas dalībnieki ieguvuši tabakas izstrādājumu ražošanai nepieciešamās izejvielas, sagatavojuši un aprīkojuši telpas tabakas izstrādājumu ražošanas vajadzībām, izgatavojuši un remontējuši iekārtas, kas nepieciešamas to ražošanai, kā arī piesaistījuši pagaidām nenoskaidrotas izcelsmes finanšu līdzekļus ražotnes izveidei, izmantojot vairāku uzņēmumu bankas kontus.

Kriminālprocesā tika veiktas kopumā 25 kratīšanas, kuru laikā izņemtas tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtas, izejvielas, aptuveni divas tonnas tabakas, datu nesēji un dokumenti. Procesuālās darbības veiktas starptautiskas operācijas laikā, īstenojot starptautisku sadarbību starp iestādēm.

Kriminālprocesā ir aizturēti 13 organizētās grupas dalībnieki, kuri atzīti par aizdomās turētajiem. 12 no viņiem ir Latvijas valstspiederīgie, savukārt viens – ārvalsts pilsonis.

Piecām personām piemērots bargākais drošības līdzeklis – apcietinājums, pārējām personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

Noskaidrots, ka nelikumīgas tabakas ražotnes izveidei tika piesaistīti arī kādas pašvaldības kapitālsabiedrības finanšu līdzekļi, līdz ar to konstatēta finanšu līdzekļu izšķērdēšana.

Kriminālprocess, kvalificēts pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, proti, par organizētas personu grupas darbībām, kas saistītas ar sagatavošanos nelikumīgu tabakas izstrādājumu ražošanai. Krimināllikums par šādu pārkāpumu paredz līdz pieciem gadiem ilgu cietumsodu.

Jelgavas pašvaldībā skaidro, ka “SIA “Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde” saimnieciskā un finansiālā darbība tiek kontrolēta, ikdienas darbs norit bez sarežģījumiem.” “Šobrīd pašvaldības rīcībā nav informācijas par kapitālsabiedrības līdzekļu nelikumīgu izlietošanu,” vēsta pašvaldības pārstāve Līga Klismeta.

Pašvaldības pārstāve informē, ka SIA “Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde” ir pārtraukusi darba attiecības ar aizdomās turētā J.Vidža dēlu Lauri, kas pēc “zz.lv” rīcībā esošās informācijas varētu būt iesaistīts minētajā kriminālprocesā.

Kopš 2. jūnijā pašvaldības kapitālsabiedrību “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” vada Signis Rīns.

Anonīms zz.lv uzrunāts eksperts spriež, ka SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” samērā daudz apgroza skaidru naudu un līdz ar to uzņēmums ir pievilcīgs noziedzniekiem. Turklāt pašvaldības kapitālsabiedrība noziedzniekiem ir samērā droša, jo valsts kontrolējošās instutūcijas tai vairāk uzticas. Tādēļ, iespējams, ka noziedznieku grupa ir ievilinājusi savos tīklos J.Vidži.

Foto: no arhīva