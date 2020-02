“Vienmēr esmu darījusi darbu no sirds”

Ingas Vanagas dzīves vērtības ir taisnīgums un cilvēkmīlestība. Tā tas bijis jau no skolas laikiem, kas pavadīti Jelgavas pilsētā un novadā.

– Medijos daudz varam lasīt par tavu profesionālo darbību, taču šī saruna būs mazāk par pedagogiem, vairāk par tevi pašu. Pastāsti, lūdzu, vispirms par savu bērnību.

Mana bērnība pagājusi pašā Lietuvas pierobežā, Elejā. Mamma strādāja bērnudārzā, tādēļ saikne ar izglītību bijusi jau no bērna kājas. Vasaras pavadīju Vilcē pie vecvecākiem, tas palicis atmiņā kā piepildīts un vērtīgs laiks, bērnu dienu brīvība ar basām kājām un vēlu gulēt iešanu. Gandrīz vai katra diena iesākās mežā ar ogu ēšanu, tēju lasīšanu un zvēru meklēšanu. Vasaras tika pavadītas jautrā lokā, spēlējot dažādas spēles, un to droši vien ietekmēja fakts, ka toreiz nebija ne interneta, ne telefonu un datoru, arī multfilmas rādīja tikai pirms gulētiešanas.

– Kāds bērns tu biji?

Gana paklausīgs un akurāts, bet, protams, neiztika bez bērnības ēverģēlībām. Kā jau daudziem bērniem, arī man likās, ka kaimiņu dārzā ogas ir garšīgākas, mēdzu pārbaudīt arī pieaugušo nolikto aizliegumu robežas. Manas aktivitātes lielā mērā ietekmēja tas, ka bērnību pavadīju kopā ar piecus sešus gadus vecākiem bērniem, saviem brālēniem un viņu draugiem. Tas ļāva ātrāk nobriest, iemācīties sadarboties un atrast kopīgas intereses. Arī šodien es cenšos atrast kopīgu valodu ar dažāda vecuma cilvēkiem, tā ir mana ikdiena, bet vērtību un uzskatu dzirksts ir līdzīgāka ar tiem, kas nedaudz vecāki par mani.

– Par ko vēlējies kļūt bērnībā?

Gribēju būt bērnudārza audzinātāja, tālu laikam nekur no tā neesmu aizbēgusi. (Smejas.) Taču atzīšos godīgi, ka nevarētu būt par audzinātāju un strādāt ar bērniem, kas mūsdienās ir ārkārtīgi zinātkāri un aktīvi. Tas nav manos spēkos. Bet es varu daudz ko citu izdarīt, varu parūpēties par pedagogiem, kas strādā ar bērniem.

Kādu laiku augstskolā esmu bijusi lektore un prodekāne, ja ne bērnudārzā, tad citā izglītības pakāpē esmu strādājusi. Tas ir bijis ļoti interesants dzīves posms, man ļoti patika strādāt ar studentiem, uzskatu, ka tā bija profesionāla dāvana. Man dzīvē ir paveicies, jo sastopu savā ceļā cilvēkus, kas devuši iespēju, un es to vienmēr esmu izmantojusi. Drosmīgi pieņēmusi jaunus izaicinājumus un pat tad, ja sākumā šo jomu neesmu profesionāli pārzinājusi, esmu darījusi darbu no sirds, un tas vienmēr ir devis labus rezultātus.

Šī drošā pārliecība par sevi man tika ielikta jau Spīdolas ģimnāzijā. Ceru, ka skolā pa šiem gadiem radikāli nekas nav mainījies. Joprojām ir tā, ka “spīdolēnus” var sajust no attāluma, tā ir tāda vibrācija gaisā. Ja kāds ir drošāks vai tam ir citādāks viedoklis, kāda neparasta iniciatīva, nereti atklājas, ka tas ir mūsu skolas absolvents. Spīdolas rokraksts caurvijas un ir atpazīstams.

Visu interviju lasiet 20.februāra “Zemgales Ziņās”

Foto: Ruslans Antropovs