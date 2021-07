Vietējie glābj aizmirstībai atstāto Ālaves muižu

Līdz pat 5.septembrim Zemgales iedzīvotāji un reģiona viesi aicināti piedalīties pasākumu ciklā “Nākamā pietura Zemgale”, kurā Zemgales amatnieki, mājražotāji, saimniecības, ražotnes, pilis, muižas un citi apskates vērti objekti būs sarūpējuši īpašu, ikvienam apmeklētājam saistošu programmu. Tāda svētdienā norisinājās arī Dobeles novada Penkules pagastā pie Ālaves muižas.

Muiža ilgāku laiku bijusi pamesta nolemtībai, līdz pie šīs vietas atdzīvināšanas ķērās vietējo penkulnieku biedrība “Penkulē atver durvis”. Viena no šīs iniciatīvas dalībniecēm Aija Kočina, stāsta, ka pagājušajā gadā, sanākot kopā vietējo grupai, kas vēlējās īstenot kādas aktivitātes savā pagastā, pamazām izkristalizējusies domā, ka būtu vērts sakopt Ālaves muižas apkārtni. Pirmoreiz ierodoties muižā, skats nebija no cerīgākajiem – ēkas apkārtne aizaugusi, pilna ar atkritumiem. “Pagājušajā gadā talkās kopā savācām ap sešām tonnām atkritumu. Tas ir, vēl neskaitot tos, kas bija šķirojami un ko vedām prom atsevišķi,” atceras A.Kočina.

Jāpiebilst, ka zeme šajā vietā ir Valsts rezerves fondā, bet Ālaves muižas ēka – bezsaimnieka manta, līdz ar to arī formālā puse, lai šeit kaut ko darītu, īstenotu projektus, bijusi gana sarežģīta.

Visu rakstu lasiet 22. jūlija “Zemgales Ziņās”

Foto: Agnese Leiburga un no muižas atjaunotāju arhīva