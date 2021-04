Vietnē manavakcina.lv tagad varēs izvēlēties arī vakcinācijas vietu un laiku, darbu pakāpeniski sāk vienotais vakcinācijas tīkls “ViVaT”

No šodienas darbu sācis uzlabotais manavakcina.lv portāls. Tagad tajā var ne tikai pieteikties vakcīnai, bet arī iedzīvotāji no atvērtajām prioritārajām grupām var izvēlēties vakcinācijas vietu un laiku. Šobrīd jaunā vietne strādā testa režīmā, bet pakāpeniski vietnē manavakcina.lv tiks atvērts plašs vakcinācijas iestāžu kalendārs. Līdz ar to no šodienas darbu uzsācis “ViVaT” (vienotais vakcinācijas tīkls). “ViVaT” ir IT sistēma, kas koordinē Covid-19 vakcinācijas veicēju kalendārus, reģistrē vakcinācijas faktu, kā arī uztur aktuālu iedzīvotāju vakcinācijas statusu un atbilstību prioritārajām grupām, informē Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs.

Līdz šim vakcinācijas process tika organizēts manuāli, līdz ar to papildu cilvēkresursi ir izmantoti iedzīvotāju sarakstu veidošanā, apzvanīšanā un pierakstu koordinēšanā. Īsā laikā ir izstrādāts vienotais vakcinācijas tīkls "ViVaT" un uzlabotā manavakcina.lv vietne, kurā ikviens Latvijas iedzīvotājs, kura vakcinācijas prioritārā grupa ir atvērta, pats var izvēlēties gan vakcinācijas vietu, gan laiku.

Vienotais vakcinācijas tīkls "ViVaT" ir gatavs no šodienas, bet tuvāko nedēļu laikā turpināsies pakāpeniska vakcinācijas veicēju kalendāru iekļaušana šajā tīklā. Jaunā sistēma sniedz priekšrocības gan iedzīvotājiem, gan arī vakcinācijas veicējiem.

Iedzīvotāji jau šodien var iepazīties ar jauno vietnes manavakcina.lv funkcionalitāti. Jaunā funkcionalitāte ļaus ikvienam atvērtās prioritārās grupas iedzīvotājam vietnē izvēlēties sev ērtāko vakcinācijas vietu un vēlamo laika intervālu. Iespēja pieteikties vakcīnas saņemšanai konkrētā vietā un laikā pa tālruni 8989 būs pieejama no nākamās nedēļas, 26. aprīļa.

Savukārt vakcinācijas veicēji no šodienas pakāpeniski var sasaistīt savus vakcinācijas kalendārus un laikus ar vietni manavakcina.lv, kas nodrošina precīzu informāciju iedzīvotājiem par vakcinācijas veicēju piedāvātajiem brīvajiem vakcinācijas laikiem. Būtiska priekšrocība, kas tiek radīta – vienotā vakcinācijas sistēma automātiski parādīs iedzīvotāja piederību kādai no prioritārajām grupām. Vakcinācijas veicējiem tiks atvieglota arī vakcinācijas fakta reģistrēšana un vakcīnu pasūtīšana.

Līdz ar lielāku vakcīnu pieejamību Latvijā, palielināsies arī piedāvātās vakcinācijas vietas vietnē manavakcina.lv. Turpmākās divas nedēļas jaunajai sistēmai noteikts pārejas posms jeb pastiprinātas uzmanības režīms, lai operatīvi veiktu nepieciešamos papildinājums, ja tādi būs nepieciešami.

"ViVaT" izstrādājuši vadošie Latvijas IT uzņēmumi: SIA "ZZ Dats", kas kā apakšuzņēmējus piesaistījis SIA "Kleintech Services", SIA "Mobilly", SIA "Blue Bridge Technologies", SIA "Meditec", SIA "Rixcat".

Sistēmas izstrāde izmaksājusi 817 500 eiro, tai skaitā vakcinācijas IT risinājuma kodola izstrāde – 473 352 eiro, integrācija ar ārstniecības iestāžu IT sistēmām - 232 320 eiro. Papildu izmaksas veido serveru infrastruktūras īre, Nacionālā veselības dienesta sistēmas uzturēšanas darbaspēks, kā arī iedzīvotāju digitālā apziņošana.

Foto: no arhīva