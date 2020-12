Vilcē gaidāma ģimenes ārstu maiņa

Jaunais gads Jelgavas novada Vilces pagastā sāksies ar pārmaiņām vietējo iedzīvotāju veselības aprūpē – jau 31.decembrī darbu beigs un pelnītā atpūtā dosies ilggadējā Vilces ģimenes ārste Inese Pempere. Pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) sniegtās informācijas, zināms, ka Pemperes kundzes ārsta pacientu sarakstā reģistrētās personas automātiski tiks pārreģistrētas pie ģimenes ārstes – Gunas Šmites. Jaunā ģimenes ārste Vilces doktorātā pacientus pieņems no 2021.gada 1.janvāra, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša.

Guna Šmite ir viena no jaunajām ģimenes ārstēm, kas sertifikātu ģimenes ārsta specialitātē ieguva 2018.gadā, absolvējot Rīgas Stradiņa universitāti. Studiju laikā G. Šmite noslēdza līgumu ar Jelgavas novada pašvaldību par stipendijas saņemšanu mācībām. Viens no līguma punktiem ietvēra to, ka jaunā speciāliste pēc studiju beigām savas darba gaitas turpinās tieši Jelgavas novadā. Pēc G. Šmites teiktā, viņa ir apmierināta ar jauno darba vietu, jo tā ir salīdzinoši tuvu viņas dzīves vietai, kas atrodas Bauskā. Tāpat jaunā ģimenes ārste neslēpj prieku, ka rezidentūras laikā jau sanācis strādāt Jelgavas novadā, kad savas profesionālās iemaņas pilnveidojusi Elejas doktorātā.

Guna Šmite ieguvusi gan stacionārā, gan ambulatorā darba pieredzi. Paralēli studijām, pirmā darba pieredze tika iegūta Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas Uzņemšanas nodaļā, vēlāk ģimenes ārsta prasmes pilnveidojusi Elejas doktorātā. Savukārt pēc studijām G. Šmite sākotnēji strādājusi par dežūrārsti Bauskas slimnīcā, bet vēlāk pilnveidojusies G. Veides ģimenes ārsta praksē Ādažos, strādājot par ārsta aizvietotāju.

Guna Šmite norāda, ka pacientiem nav jāsatraucas par pārreģistrēšanos, proti, Ineses Pemperes ārstu pacientu sarakstā reģistrētās personas automātiski ar 2021.gada 1.janvāri pāries viņas pacientu sarakstā. Savukārt, ja pacienti vēlas mainīt ģimenes ārstu, tad droši un ērti viņi to var izdarīt Nacionālā veselības dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv, sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi/Ģimenes ārsti/Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām.

Jaunā ģimenes ārsta prakse darbosies līdzšinējās Vilces doktorāta telpās – Skolas ielā 8-3. Plānots, ka ģimenes ārsta praksē līdz ar jauno gadu strādās arī līdzšinējā ārsta palīdze - Judīte Veckunga, kā arī tiks pieņemta jauna darbiniece – medmāsa.

No jaunā gada, lai sazināties ar doktorātu, varēs izmantojot kontakttālruņus: 62702929 un 28005148.

G. Šmites ģimenes ārsta prakses darbības galvenie virzieni saistās ar kvalitatīvu pieejamu primārās veselības aprūpes nodrošināšanu iedzīvotājiem no dzimšanas līdz sirmam vecumam, īpaši uzsvaru liekot uz profilaktisko un veselības veicināšanas darbu. Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk pacientu pieņemšanas laiks tiks organizēts pēc iepriekšēja pieraksta.

Plānotie prakses darba laiki:

Pirmdiena 8:30 - 16:30

Otrdiena 8:30 – 16:30

Trešdiena 10:00 – 19:00

Ceturtdiena 8:30 – 16:30

Piektdiena 8:30 – 15:30

Ārsta pieņemšanu iecerēts nodrošināt:

Pirmdiena 9:00 – 14:00

Otrdiena 9:00 - 14:00

Trešdiena 15:00 – 18:00

/Akūtie pacienti no 18:00 līdz 19:00/

Ceturtdiena 9:00 - 14:00

Piektdiena 9:00 – 14:00

/Akūtie pacienti pieņemšanas 1. stundā/

Ārpus ģimenes ārsta prakses darba laika neatliekamo medicīnisko palīdzību var saņemt, zvanot pa 03 vai 113, vai pa ģimenes ārsta konsultatīvo tālruni 66016001, vai vēršoties tuvāko slimnīcu uzņemšanas nodaļās (Jelgavas pilsētas slimnīcā, Bauskas slimnīcā vai Dobeles un apkārtnes slimnīcā).

Foto: no arhīva