Vilcienā “Četras galvaspilsētas” Jelgavas stacijā pasažieri neizkāpj un neiekāpj

Šorīt, kā parasti pēc saraksta reizi divās nedēļās kursējošais vilciens “Četras galvaspilsētas”, kas vakar izbrauca no Ukrainas galvaspilsētas Kijevas un, braucot caur Minsku un Viļņu, nonāca Rīgā, un apstājās arī Jelgavā. Taču sakarā ar ārkārtas stāvokli, Jelgavā nevienam nebija atļauts nedz iekāpt, nedz izkāpt. Šo kārtību uzraudzīja vairāki uzņēmuma “Dzelzceļa apsardze” darbinieki. zz.lv novēroja, ka vilcienam bija 19 vagoni, no kuriem vairāki izskatījās pilnīgi tukši, tomēr dažos bija braucēji, kas pieturas brīdī gāja no vagona uz vagonu.

Aģentūra LETA ziņoja, ka šodien pulksten 8.08 Rīgā no Kijevas ieradīsies vilciens ar Latvijas un Igaunijas valstspiederīgajiem, kuri atgriezīsies mājās no Ukraines, liecina satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) rakstītais mikroblogošanas vietnē "Twitter".

Informācija Satiksmes ministrijas mājaslapā liecina, ka vilciens no Kijevas izbrauca sestdien pulksten 13.20 un Rīgā ieradīsies šodien pulksten 8.08. Savukārt 22.marta pulksten19.40 šis vilciens izbrauks uz Kijevu, kur ieradīsies 23.martā pulksten 18.58.

"Latvijas dzelzceļa" pārstāve Ella Pētermane aģentūrai LETA norādīja, ka Latvijas un Ukrainas valstspiederīgo repatriācijas iespējas organizēs "Latvijas dzelzceļa" meitassabiedrība SIA "LDz Cargo" sadarbībā ar Ukrainas dzelzceļu.

Visiem pasažieriem, kas vilcienā Kijeva-Rīga atgriezīsies Latvijā, ir pienākums aizpildīt vilcienā izsniegto anketu, kur jāapliecina, ka pēc izkāpšanas Rīgā sešu stundu laikā apņemas nokļūt savā dzīvesvietā.

Braukšanas dokumentus braucieniem no Rīgas varēs iegādāties, tikai uzrādot Ukrainas valsts piederības apliecinošo dokumentu - pasi.

Jau ziņots, ka līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu. Tostarp ir atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.

Latvijas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, atļauts, atgriezties Latvijā caur minētajām robežšķērsošanas vietām, taču nereti tas ir problemātiski, jo pārvietošanās ierobežojumus ir noteikušas citas Eiropas valstis.

