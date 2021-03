Viltvārži, izmantojot iedzīvotāju apjukumu, izkrāpj vairākus tūkstošus eiro Kurzemē

Viltvārži, izmantojot iedzīvotāju apjukumu, izkrāpj naudu Kurzemē, informēja Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

VP aizvien turpina saņemt iesniegumus no iedzīvotājiem, kuri iekrituši telefonkrāpnieku lamatās. Visbiežāk zvanītāji runā krievu valodā un uzdodas par banku darbiniekiem un cenšas izvilināt internetbankas pieejas datus.

Šeršņova stāstīja, ka marta sākumā VP Kurzemes reģiona pārvaldē saņemta informācija no ventspilnieces par to, ka sarunas laikā ar nepazīstamu personu, no viņas tika iegūti internetbankas dati un no viņas kontu uz citu kontu tika pārskaitīti vairāk nekā 700 eiro. Kāda liepājniece informēja policiju par to, ka viņa saņēmusi zvanu no personas, kura uzdevās par bankas pārstāvi un informēja par aizdomīgām darbībām viņas bankas kontā un lūdza apliecināt viņas personas datus ar Smart ID. Pēc sarunas sieviete konstatēja, ka no viņas bankas konta tika noņemta nauda - 3000 eiro.

Tāpat pagājušajā nedēļā kāds ventspilnieks saņēmis zvanu no personas, kura uzdevās par bankas darbinieku un paziņoja par aizdomīgu darījumu ar viņa bankas kontu, pēc kā vīrietis pats iedevis zvanītajam savas internetbankas datus, kā rezultātā no viņa konta tika pārskaitīt nauda aptuveni 2700 eiro.

Savukārt Saldus novadā ir konstatēts, ka vīrietis no sava bankas konta ir pārskaitījis 325 eiro uz Spānijas bankas kontu par dokumentu noformēšanu, lai saņemtu 32 000 eiro dāvinājumu no nepazīstamas, ar vēzi slimas kundzes, kura dzīvo Francijā.

Šeršņova informēja, ka VP par šiem gadījumiem ir sākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana.

VP aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā svešiniekiem neatklāt savus bankas kontu pieejas datus. Ne banku, ne citu valsts iestāžu darbinieki nezvanīs iedzīvotājiem ar lūgumu atklāt šādu informāciju. Tas, ka telefonsarunas laikā uzrādās Latvijas numurs vai pat valsts iestādes nosaukums, nenozīmē, ka zvana tiešām no Latvijas. Krāpnieki spēj ģenerēt telefonu numurus.

Gadījumos, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, policija aicina nekavējoties sazināties ar savu banku, kā arī rakstīt iesniegumu policijā elektroniski bez e-paraksta portālā "www.latvija.lv" vai elektroniski ar e-parakstu, sūtot uz "pasts@vp.gov.lv".

Foto: no arhīva