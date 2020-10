Viņķele: 250 Covid-19 pacientu gultasvietas ir robeža, pie kuras nav būtiski jāpārkārto veselības aprūpes sistēma

Pie esošās kapacitātes 250 Covid-19 pacientu gultasvietas ir robeža, pie kuras nav būtiski jāpārkārto visu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" atklāja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Vadoties pēc Nacionālā veselības dienesta aktuālajiem datiem, patlaban stacionāros ārstējos kopumā 80 Covid-19 pacienti, kas ir līdz šim lielākais slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits.

"Mums ir 250 gultas, kurās tiek ārstēti Covid-19 pacienti. Tā ir robeža, pie kuras būtiski nav jāpārkārto visa cita veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana," pauda ministre.

Viņa arī atklāja, ka "šobrīd Slimību profilakses un kontroles centra jauda, cilvēku skaits un spēja izturēt ir jau mazliet aiz robežas". Tāpat politiķe atgādināja, ka būtisks rādītājs ir, vai ir iespējams izsekot 80% inficēšanās gadījumu.

Pēc viņas paustā, Ministru kabinetā drīzumā skatīs ieceri SPKC piesaistīt papildu finansējumu, tomēr "ar naudu vien nepietiks, jo ir vajadzīgi cilvēki, kas ir sabiedrības veselības un epidemioloģijas speciālisti".

Tāpat ministre piesauca Čehiju, kur patlaban ir viena no sliktākajām epidemioloģiskajām situācijām Eiropā. Ja šīs valsts rādītājus pielāgotu Latvijas parametriem, tas nozīmētu, ka Latvijā ik dienu tiktu stacionēti aptuveni 170 cilvēki. Šāds scenārijs Latvijai, pēc Viņķeles sacītā, nozīmētu veselības aprūpes sistēmas sabrukumu.

Jau patlaban hronisko slimību pacienti tiek vesti uz reģionu slimnīcām. Pēc ministres sacītā, šobrīd reģionu slimnīcas tiek galā. Arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā tiekot izrādīta pretimnākšana, jo, lai gan slimnīca ir galvenais punkts, kurā ārstējas Covid-19 pacienti, viņi esot pauduši gatavību uzņemt hroniskus pacientus, kuriem vajadzīga universitātes slimnīcas līmeņa sākotnēja apskate.

"Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai reģionu slimnīcās tiktu iegādāti siekalu testu veikšanas aparāti," atklāja politiķe. Tomēr attiecība uz citiem testu veidiem, iezīmējas sliktāka aina, jo, kā skaidroja ministre, ir saņemts atteikums no Pasaules Veselības organizācijas par jauna veida testu iegādi. Līdz ar to, pēc politiķes sacītā, "šobrīd kolēģi strādā pie jauna iepirkuma". Tāpat, pēc Viņķeles sacītā, "drošie testi" patlaban ir ļoti maz, un tos izmanto ātras nepieciešamības gadījumos slimnīcās.

Kā ziņots, pagājušajā diennaktī reģistrēti 44 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis 2,1%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Vienlaikus kopš 15.oktobra reģistrēta vēl 12 saslimušo izveseļošanās no Covid-19, līdz ar to Latvijā no šī vīrusa izveseļojusies kopumā 1341 persona. Līdz šim inficēšanās ar Covid-19 tikusi apstiprināta 3494 personām, kamēr aktīva saslimšana ar Covid-19 patlaban ir 2109 pacientiem.

Aizvadītajā diennaktī stacionēto Covid-19 pacientu skaits sasniedzis jaunu antirekordu - 80 cilvēkus, informēja Nacionālais veselības dienests.

Svētdien slimnīcās nonākuši astoņi cilvēki, kuriem konstatēts Covid-19. Kopā stacionāros ārstējas 80 pacienti. 74 no tiem ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet seši - ar smagu slimības gaitu.

Foto: no arhīva