Zuze

Pilnīgi piekrītu! Visas nelaimes no tiem bezatbildīgajiem ekskursantiem! Es vēl spēju sprast situāciju, kad cilvēks ir situācijas ķīlieks un ziņa par coronu pārsteidza negaidot, kā tas nesen bija, taču apzināti braukt uz epidēmijas skartajiem reģioniem tikai tāpēc, ka, lūk, biļetītes bija nopirktas jau septembrī (?!!), uzspļaujot uz kīdzcilvēkiem! Un tādu pofigistu ir daudz! Kad palasa par cilvēku plāniem skolas brīvlaikā, mati ceļas stāvus no tās bezatbildības!

Šis būtu viens no prātīgākajiem Viņķeles lēmumiem. Cilvēkiem nedrīkst ļaut izvēlēties, viņiem nedrīkst rekomendēt. Viņi saprot tikai tad, kad ir fakta priekšā- reisi atcelti un skolā karantīna. Es neesmu par panikas celšanu, taču ir skaidrs, ka uzspļaujot elementārām piesardzības normām, drīz būsim auzās visi!

pirms stundas, 2020.03.11 08:57