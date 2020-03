Visās lielajās pilsētās konstatēta saslimšana ar Covid-19

Pēdējās dienās saslimšanas gadījumi ar Covid-19 ir konstatēti arī Ventspilī un Valmierā, līdz ar to visās lielajās Latvijas pilsētās konstatēti ar jauno koronavīrusu inficētie, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Pēdējā diennaktī pirmo reizi ar Covid-19 saslimušie konstatēti arī Dagdas novadā.

Kopumā zināms, ka inficētie ir konstatēti 48 pašvaldībās. Līdz šim Covid-19 bija konstatēts Jelgavas, Talsu, Tukuma, Iecavas, Ķeguma, Alojas, Mārupes, Rūjienas, Rēzeknes, Limbažu, Stopiņu, Sējas, Siguldas, Carnikavas, Garkalnes, Cēsu, Smiltenes, Aizkraukles, Vecumnieku, Bauskas, Kocēnu, Olaines, Mērsraga, Krustpils, Grobiņas, Kuldīgas, Ventspils, Aizputes, Saldus, Ādažu, Krāslavas, Alūksnes un Engures novados, kā arī Liepājā, Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Rēzeknē, Jēkabpilī, Daugavpilī.

Visvairāk ar Covid-19 inficēto joprojām ir Rīgā - 101 līdz 250 cilvēki. Saslimušo skaits Jūrmalā joprojām ir no 21 līdz 50, bet Jelgavā - no 11 līdz 20. Savukārt Liepājā, Ozolnieku, Babītes, Ķekavas, Salaspils, Garkalnes un Ogres novados inficēto skaits ir no sešiem līdz desmit.

Raugoties uz inficēto vecuma grupām, SPKC apkopotie dati liecina, ka visbiežāk ar Covid-19 slimo iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem - šajā vecuma kategorijā bijuši 111 sasirgušie, kamēr vecumā no 40 līdz 49 gadiem - 80. Tāpat augsta saslimstība vērojama 20 līdz 29 gadus vecu iedzīvotāju vidū, kur atklāti 74 ar Covid-19 inficētie.

Pēdējā diennaktī noteikti deviņi jauni saslimušie vecumā virs 60 gadiem, savukārt vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem - divi sasirgušie. Kā līdz šim - vismazākais pacientu skaits noteikts vecumā līdz 19 gadiem, kur kopumā zināms par 25 inficētajiem.

