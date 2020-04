Visi septiņi pēdējā diennaktī reģistrētie Covid-19 slimnieki bijuši vismaz 40 gadus veci

Visi septiņi aizvadītajā diennaktī reģistrētie Covid-19 slimnieki bijuši vismaz 40 gadus veci, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Diennakts laikā vecuma grupā virs 70 gadiem Covid-19 pacientu skaits palielinājies par četriem cilvēkiem, divi saslimušie iekļauti vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem, bet pa vienam - vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. Viens no visiem šiem astoņiem pacientiem bija diagnosticēts jau iepriekšējā diennaktī, bet uzreiz vēl nebija iekļauts nevienā vecuma kategorijā.

Neraugoties uz to, ka aizvadītajā diennaktī Covid-19 atklāts pārsvarā 40 gadus veciem un vecākiem pacientiem, Latvijā joprojām visvairāk jeb 161 Covid-19 slimnieks ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem. Tai seko vecuma grupa 40-49 gadi ar 132 saslimušajiem, bet vecuma grupā 50-59 gadi ir 106 saslimušie.

Starp 20-29 gadus veciem cilvēkiem ir 104 Covid-19 slimnieki, bet 60-69 gadus vecu ļaužu vidū ar jauno koronavīrusu slimo 82 cilvēki, savukārt 58 Covid-19 pacienti ir 70 gadus veci vai vecāki.

Vismazāk ar Covid-19 slimo bērni līdz deviņu gadu vecumam un jaunieši no desmit līdz 19 gadu vecumam. Šajās vecuma grupās reģistrēti attiecīgi 16 un 23 Covid-19 slimnieki, liecina SPKC dati.

Kā ziņots, līdz šim Covid-19 kopumā konstatēta 66 pašvaldībās.

Aizvadītajā diennaktī veikti 1535 Covid-19 testi un septiņos gadījumos tie izrādījušies pozitīvi, liecina SPKC dati. Līdz šim Latvijā konstatēti 682 Covid-19 inficētie, savukārt izmeklējumu kopskaits sasniedzis 32 837.

Patlaban stacionārā atrodas 42 pacienti, tostarp viens jauns gadījums pēdējā diennaktī. No šiem pacientiem 37 ir ar vidēju slimības gaitu, bet pieci - ar smagu. No stacionāra līdz šim izrakstīts 61 pacients.

Kopumā Latvijā līdz šim miruši pieci pacienti, kas bija inficējušies ar Covid-19 infekciju, par vēl vienu cilvēku SPKC gaida pataloganatoma slēdzienu, lai noteiktu nāves cēloni. Savukārt vēl vienā gadījumā pataloganatomi atzinuši, ka Covid-19 pacients miris no sirds koronārās slimības un šajā gadījumā Covid-19 nav uzskatāms par nāves cēloni.

