Vismaz trešdaļa no vakar konstatējām saslimšanām ar Covid-19 saistīta ar ceļojumiem uz ārzemēm

Vismaz trešdaļa no vakar konstatētajām saslimšanām ar jaunā koronavīrusu slimību Covid-19 saistīta ar ceļojumiem uz ārzemēm, aģentūra LETA noskaidroja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

SPKC skaidroja, ka šodien sākts darbs ar no jauna 25 inficētiem Covid-19 pacientiem.

Līdz šim noskaidrots, ka deviņi saslimušie atgriezušies no ārzemēm - Anglijas, Nīderlandes, Zviedrijas, bet divas personas inficējušās no ģimenes locekļa, kurš atgriezies no ārzemēm. Darbs pie jauno gadījumu aptaujāšanas un izmeklēšanas turpinās.

Kā ziņots, Covid-19 pēdējā diennaktī apstiprināta vēl 25 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 305 cilvēki.

Iepriekšējā diennaktī veikti 1046 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, bet līdz šim kopumā Latvijā veikti 12 748 Covid-19 testi.

SPKC informēja, ka kopumā slimnīcās ar Covid-19 ārstējas 21 cilvēks, tomēr trīs no viņiem stacionēti ar smagu slimības gaitu.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs aģentūrai LETA norādīja, ka trim personām, kuru slimības gaita ir smaga, ir pneimonija un viņi ir skābekļa atkarīgi.

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā, neprecizējot ārstniecības iestādi, kurā patlaban ārstējas pacienti ar smagu slimības gaitu, aģentūrai LETA pastāstīja, ka, lai arī visi trīs pacienti atrdas Intensīvās terapijas nodaļā, viņu veselības stāvoklis ir stabils.

Pacientiem tiek sniegta medicīniskā palīdzība, pastiprināti monitorējot veselības stāvokli. Divi pacienti ir ar abpusēju plaušu nespēju, un viens pacients ir vecumā virs 90 gadiem un dažādām saslimšanām.

Perevoščikovs trešdien preses konferencē paziņoja, ka epidemiologiem vairs neizdodas iegūt informāciju par vairāku Covid-19 slimnieku inficēšanās gaitu, līdz ar to uzskatāms, ka Latvijā ir sākusies Covid-19 transmisija sabiedrībā.

Līdz šim Covid-19 pārsvarā tika atklāta gados jaunākiem cilvēkiem, un, pēc speciālistu teiktā, tas liecina par epidēmijas agrīnu stadiju. Kā iepriekš skaidroja Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis, "vispirms slimo jaunie un kustīgie, kas pēc tam inficē vecākos, mājās sēdošos".

Ņemot vērā minēto, Latvijas stratēģija Covid-19 apturēšanai pamatā būtu pastiprināti pievērst uzmanību gados jaunākajiem inficētajiem, kamēr viņi nav paspējuši inficēt seniorus, skaidroja Dumpis.

Jau ziņots, ka no 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

