Vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19 saņēmuši vairāk nekā 900 000 iedzīvotāju

Līdz šim vismaz vienu vakcīnas pret Covid-19 devu Latvijā ir saņēmuši 910 311 cilvēki, bet pilnībā vakcinēti ir 836 007 cilvēki, informēja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļā.

No kopējā iedzīvotāju skaita vakcināciju pret Covid-19 sākuši 48%, bet pabeiguši 44%. Savukārt iedzīvotāju vecumā no 12 gadiem vidū vakcināciju sākuši 55,51% un pabeiguši - 50,82%. Vislielākā aptvere ir vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, kur vakcināciju sākuši 62% senioru.

Veselības nozares darbinieku vidū vismaz vienu devu ir saņēmuši 93%, savukārt vakcinācijas kursu pabeiguši - 86%. Sociālo aprūpes centru klientu un darbinieku vidū aptvere ar vismaz vienu vakcīnas devu sasniedz 77%, bet vakcinācijas kursu ir pabeiguši 68%. Izglītības nozares darbinieku vidū aptvere ar vismaz vienu vakcīnas devu sasniedz 75% un vakcinācijas kursu ir pabeiguši 73%. Iedzīvotāju vecumā no 65 gadiem vidū ar vienu devu vakcinēti vismaz 56%, bet vakcinācijas kursu pabeiguši 50%.

Latvijā iedzīvotājiem ir pieejamas visas Eiropas Zāļu aģentūrā apstiprinātās vakcīnas pret Covid-19. Vakcinēties ir iespējams pie ģimenes ārsta, ārstniecības iestādē, vakcinācijas punktos, tirdzniecības centros un izbraukuma vakcinācijā. Vienlaikus iedzīvotājiem vecumā virs 80 gadiem tiek piedāvāta iespēja vakcinēties mājās.

Foto: pixabay.com