Vizuāli nekopts, bet drošs

Kaut arī uz noliktavas sienas Sliežu ielas galā nemainīgi stāv pelēka plāksne “Pa sliežu ceļiem staigāt stingri aizliegts”, tas nav būtiski ietekmējis gājēju plūsmu pa dzelzceļa tiltu pāri Lielupei.

Norobežotais gājēju ceļš uz dzelzceļa tilta ir nedaudz platāks par metru, divi pretī nākoši cilvēki uz tā tik tikko var izmainīties. Lielākoties tiltu izmanto depo rajona iedzīvotāji. Taču “Ziņas” šajā gājēju pārejā ir novērojušas gan velokurjeru – picu vedēju –, gan arī nesteidzīgus pastaigu mīļotājus. 2021. gada nogalē līdzšinējiem tilta šķērsotājiem varētu pievienoties arī tie, kuri no Pārlielupes ies uz pilsētas jauno tirgu, kas tiek būvēts Sporta ielā 2B un Zemgales prospektā 19A.

Lielupi Jelgavā šķērso divi blakus esoši tilti. Gājēju satiksmei daļēji atvēlēts tas, uz kura ir tikai viens sliežu ceļš un pa kuru vilcieni brauc reti. Tilts arī ilgāku laiku nav bijis krāsots. Pa otru dzelzceļa tiltu, uz kura ir divi sliežu ceļi un kas atrodas metrus 25 lejpus pirmā tilta, notiek visai intensīva vilcienu satiksme. Tas vakaros tiek izgaismots, uz tā gājējiem nav norobežotas ietves.

Par gājēju izmantotā un nekrāsotā tilta lietderību dzelzceļniekiem valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” pārstāve Ella Petermane skaidro, ka gluži bez vilcieniem tas tomēr nav palicis: “Tilts tiek izmantots tā saukto saimniecības vilcienu kustībai, proti, lokomotīvēm, kas dodas uz un no lokomotīvju depo. Jelgavas stacija ir viena no lielajām kravas vilcienu manevru stacijām, un tur notiek aktīva darbība ar kravas vilcienu sastāviem. Protams, samazinoties pa Latvijas dzelzceļu pārvadāto kravu apjomam, ir sarukusi arī manevru intensitāte. Tomēr lokomotīvju kustība uz un no Jelgavas depo turpinās, tāpēc arī tilts ikdienā ir nepieciešams pašiem dzelzceļniekiem.” Uz jautājumu, kāpēc tilts šķiet nekopts, E.Petermane atbild: “Iespējams, tilts izskatās kādu laiku nekrāsots, tomēr tas ir tehniski atbilstošā stāvoklī un drošs dzelzceļa ritošā sastāva kustībai.

Foto: Ruslans Antropovs