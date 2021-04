VM: Sejas masku lietošana skolēniem ir nepieciešama un nerada draudus veselībai

Masku lietošana 1.- 4.klašu skolēniem nerada apdraudējumu veselībai un kopā ar citiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem pasargā no saslimšanas un tālākas Covid-19 izplatīšanās, informēja Veselības ministrijā.

Pie šāda secinājuma esot nonākuši veselības nozares eksperti, atkārtoti izvērtējot masku lietošanas nepieciešamību izglītības iestādēs.

Vadoties pēc šī secinājuma, valdība otrdien lēma negrozīt jau iepriekš pieņemto lēmumu, jo Covid-19 izplatība Latvijā joprojām saglabājas augsta un masku valkāšana skolās ir nepieciešama, lai novērstu vīrusa izplatīšanos. Masku lietošanas nepieciešamība sākumskolas klašu skolēniem atkārtoti izvērtēta pēc 10 129 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Ļausim bērniem skolā brīvi elpot".

Analizējot epidemioloģisko situāciju Latvijā pirms un pēc attālināto mācību ieviešanas, secināts, ka tieši izglītības iestādes ir biežākais inficēšanās avots, jo saslimstība samazinājās līdz ar attālināto mācību ieviešanu, atzīmē VM.

Ņemot vērā, ka bērni lielākoties ir infekcijas pārnēsātāji, kam nav simptomu, sejas masku nēsāšana, atsākot klātienes mācības, ir nepieciešama, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatīšanos ne tikai skolēnu, bet arī skolotāju un plašāk - vecāku, ģimeņu un citu sabiedrības locekļu vidū. Ministrijā uzsver, ka skolēnu un skolotāju tuvais kontakts mācību procesā rada paaugstinātu vīrusa pārnešanas un inficēšanās risku. Izglītības iestādes darbinieki, inficējoties no skolēniem, var apdraudēt gan kolēģu, gan ģimenes locekļu veselību.

Pasaules Veselības Organizācija (PVO) Covid-19 pandēmijas apstākļos atbalsta prasību sešus līdz 11 gadus veciem bērniem skolā valkāt sejas masku, kas ir daļa no visaptverošiem profilakses un kontroles pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai. Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologi uzsver, ka tikai kompleksa piesardzības pasākumu īstenošana - fiziskā distancēšanās, sejas masku valkāšana, higiēnas prasību ievērošana, telpu regulāra vēdināšana, darbinieku laboratoriskais skrīnings - ļauj cerēt, ka situāciju izglītības iestādēs un valstī kopumā izdosies stabilizēt.

Analizējot citu Eiropas Savienības valstu pieredzi Covid-19 izplatības ierobežošanā, sejas masku valkāšana skolēniem ir obligāta 72% valstu un vairāk nekā pusē no tām maskas sāk lietot no sešu gadu vai pat agrāka vecuma. Sejas maskas, ieejot skolas telpās, 11 valstīs jāvalkā no 1.klases, no tām masku valkāšana skolās arī mācību procesa laikā vecuma posmā no sešiem gadiem ir obligāta Čehijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Rumānijā, Luksemburgā, Grieķijā (no četru gadu vecuma) un Latvijā.

Tā piemēram, Francijā pienākums lietot sejas maskas skolās, tostarp mācību procesa laikā, pastāv visās vecuma grupās. Taču Francija "otrā viļņa" periodā nav veikusi nekādus klātienes izglītības ierobežojumus nevienai vecuma grupai. Līdz ar to sejas masku nēsāšanai ir būtisks pamatojums - izglītības procesa visaptveroša nepārtrauktība ārkārtas pasākumu laikā.

Vērtējot epidemioloģisko situāciju valstī, šobrīd Latvija joprojām atrodas augsta riska Covid-19 izplatības posmā un epidemioloģiskā situācija ir ļoti nestabila, norāda Veselības ministrijā. Tādējādi nepietiekamas epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas gadījumā, kā arī straujāk izplatoties jaunajam koronavīrusa paveidam, kas ir ievērojami lipīgāks, var strauji pieaugt Covid-19 saslimstība.

Lai varētu runāt par epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos, kas vienlaikus ļautu salīdzinoši droši mazināt valstī noteiktos drošības pasākumus, 14 dienu kumulatīvās saslimstības rādītājam būtu jābūt mazākam par 200 Covid-19 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju jeb ne vairāk nekā 270 jaunatklātu gadījumu dienā. Ja šie rādītāji būtiski samazinātos, tad masku valkāšanas lietderība bērniem būtu jāpārskata un viens no pirmajiem pasākumiem būtu masku valkāšanas atcelšana bērniem līdz 11 gadiem, uzskata ministrijā.

Foto: pixabay.com