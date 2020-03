"Wizz Air" no otrdienas atceļ visus Latvijas reisus

Saistībā ar jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību noteiktiem ceļošanas ierobežojumiem Ungārijas zemo cenu lidsabiedrība "Wizz Air" no rītdienas, 17.marta, līdz 14.aprīlim aptur visus savus lidojumus uz Latviju un no tās, aģentūru LETA informēja lidsabiedrības pārstāvji.

Kā norāda aviokompānija, sākot no otrdienas, 17.marta, pusnakts ārvalstu pilsoņiem netiks atļauts ieceļot Latvijā. Pasažieri, kuru lidojumus ietekmē šīs pārmaiņas un kas ir iegādājušies biļetes tieši vietnē "wizzair.com" vai lidsabiedrības mobilajā lietotnē, tiks automātiski informēti ar e-pastu. 120% no sākotnējās cenas automātiski tiks augšupielādēti klienta "Wizz" kontā, kuru 24 mēnešu laikā varēs izmantot "Wizz Air" pakalpojumu iegādei. Pasažieri var izvēlēties arī skaidras naudas atmaksu, tās atgriešana prasīs ilgāku laiku, un klienti par nepieciešamajām bankas darbībām tiks informēti atsevišķā e-vēstulē. Šajā gadījumā klienti varēs saņemt 100% no sākotnējās cenas.

Pasažieriem, kas iegādājušies biļetes caur tūrisma aģentūrām, tostarp tiešsaistes tūrisma aģentūrām, ir jāsazinās ar uzņēmumu, kurā ir pirktas biļetes.

Jau ziņots, ka līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu.

Tostarp no 17.marta tiks atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu.

Tāpat no 17.marta būs aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus.

Vienlaikus Latvijas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, atļauts, atgriezties Latvijā caur minētajām robežšķērsošanas vietām. Tāpat ārzemniekiem atļauts caur tām no Latvijas izceļot.

