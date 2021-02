"Zelta čiekurs" par mūža ieguldījumu – LLU asociētajam profesoram Ziedonim Sarmulim

Novērtējot gan studentu, gan kolēģu cienītā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža izmantošanas katedras asociētā profesora (Emeritus) inženierzinātņu doktora Ziedoņa Sarmuļa mūža darbu, viņam piešķirts Meža nozares augstākais apbalvojums "Zelta čiekurs", informē universitātē.

Z.Sarmulis Meža fakultātē strādā kopš 1969. gada. Darba gaitas sācis kā vecākais inženieris un 1971. gadā ieņēmis zinātniskā asistenta amatu. Pedagoģisko darbu sācis 1981. gadā, un kopš tā laika ir mērķtiecīgi virzījis savu karjeras izaugsmi, vadījis Meža izmantošanas katedras kolektīvu, veicinājis katedras pedagoģisko un zinātnisko attīstību un sabiedriskās aktivitātes. Savulaik stažējies arī Zviedrijā.

Profesors izstrādājis vairāku studiju kursu programmas un pašlaik vada studiju kursus maģistra studiju programmā, kā arī konsultē diplomandus un maģistrantus. Viņš ir daudzu bakalaura darbu un maģistra darbu vadītājs, pašlaik vada promocijas darbu par skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem. Kopš 2014. gada Z.Sarmulis iesaistās "Erasmus" programmā un vada studiju kursus arī ārvalstu studentiem. Nozīmīgs darbs tiek ieguldīts studiju kursu prezentācijas materiālu sagatavošanā un aktualizācijā, kas studentiem pieejami LLU e-studijās. Izstrādātie materiāli nodrošina efektīvu studiju procesa norisi un veicinot studentu patstāvīgo darbu gan pilna, gan nepilna laika studentiem.

Paralēli docētāja darbam Z.Sarmulis izstrādāja un 2007. gadā aizstāvēja promocijas darbu "Priedes stumbra komerciālās daļas kvalitāte saistībā ar zarojumu", iegūstot inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu. Viņš iesaistās arī zinātniskās pētniecības darbā - publikācijas saistītas ar meža tehnoloģijām un apaļkoku kvalitāti un uzmērīšanu, un tās publicētas Latvijas un ārvalstu zinātniskajos žurnālos, kā arī meža nozares izdevumos. Ir autors vai līdzautors virknei metodisko materiālu un arī piecām mācību grāmatām.

Profesors aktīvi darbojies arī dažādās nozares un LLU darba grupās, ir bijis LLU Konventa loceklis, joprojām ir LLU Meža fakultātes Domes loceklis. 2010. gadā saņēmis Zemkopības ministrijas medaļu "Par centību". Līdzās darbam Z.Sarmulis visu darba mūžu ir bijis jelgavnieks, savas pilsētas un Latvijas patriots.

"Lai cik noslogots un aizņemts Ziedonis būtu, viņš nekad neliegs padomu vai palīdzību, turklāt, nesaudzējot sevi un strādājot agros rītos un vēlos vakaros, visus sev uzticētos darbus paveiks noteiktos termiņos ar sev raksturīgo precizitāti, nepieļaujot nemazāko paviršību. Pat labojot studentu iesniegtos darbus, tie tiek izlasīti no pirmā burta līdz pēdējam, izlabojot ne vien saturiskās neprecizitātes, bet arī gramatiku, jo savu dzimto latviešu valodu profesors vienmēr ir turējis godā, to prasot arī no kolēģiem un studentiem. Sveicot kolēģus jubilejās, nereti Ziedonis sveicienu papildina ar sevis sacerētu, kolēģim veltītu dzejoli vai jautru rīmi, ko pats arī vienmēr galanti nodeklamē," par augstā apbalvojuma saņēmēju stāsta LLU Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis.

Gada balvas "Zelta čiekurs" ieguvēji oficiāli tiks paziņoti kanālā "ReTV" pirmdien, 2021. gada 22. februārī, pulksten 21.25. Paredzēti arī trīs raidījuma atkārtojumi – 26. februārī pulksten 13.30, 27. februārī pulksten 19 un 28. februārī pulksten 11.

Foto: Sandra Sīle un no arhīva