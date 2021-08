Zemessardze aicina uz 30. gadadienas svinībām Jelgavā

Sestdien, 21. augustā, no pulksten 12 līdz 17 Jelgavā notiks Zemessardzes 30. gadadienas svinības, kurās paredzēta militārā parāde, koncertuzvedums “Mūsu zeme. Mūsu tauta” un Zemessardzes vienību militārās tehnikas, ieroču un ekipējuma izstāde, informē Latvijas Republikas Zemessardzes štābs.

Svinības sāksies pulksten 12 ar aizsardzības ministra Arta Pabrika, Nacionālo bruņoto spēku komandiera ģenerālleitnanta Leonīda Kalniņa un Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa uzrunām Hercoga Jēkaba laukumā. Militārā parāde no Hercoga Jēkaba laukuma virzīsies pa Lielo ielu līdz Lielupes pļavai pretī Jelgavas pilij. Parādi komandēs Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Egils Leščinskis, un tā būs vērienīgākā Zemessardzei veltītā parāde kopš Zemessardzes dibināšanas. Parādē piedalīsies aptuveni 1000 karavīru un zemessargu no visām četrām Zemessardzes brigādēm – 1. Rīgas brigādes, 2. Vidzemes brigādes, 3. Latgales brigādes un 4. Kurzemes brigādes, kā arī karavīri un zemessargi no Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 3. kājnieku bataljona un Militārās policijas. Atbalstu sniegs Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona un Nodrošinājuma pavēlniecības karavīri. Kaimiņvalstis pārstāvēs viesi no Lietuvas brīvprātīgās militārās organizācijas KASP (“Krašto apsaugos savanorių pajėgos”) un Igaunijas Zemessardzes jeb brīvprātīgās Aizsardzības līgas “Kaitseliit”.

Parādē piedalīsies aptuveni 100 militārās tehnikas vienības, kas tiek izmantotas Zemessardzes vienībās dažādu uzdevumu veikšanai. Muzikālo noformējumu nodrošinās Zemessardzes orķestris un Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris.

No pulksten 14 līdz 16 Jelgavas pils pagalmā notiks koncertuzvedums “Mūsu zeme. Mūsu tauta”. Tā vēstījums balstīts uz to, ka Zemessardze nav tikai patriotisms, pienākums vai pārliecība. Tā ir domāšana, kas pāriet no paaudzes paaudzē. Tas ir Latvijas kods, kas ir latviešu tautā – vajadzība sargāt savu zemi un savu tautu.

Koncertuzvedumā iesaistīti tie Zemessardzes mūzikas un mākslas spēki, kuri vienmēr ir klāt gan Zemessardzes svētkos, gan ikdienā, radot to neredzamo tiltu starp ikvienu no sabiedrības un Latvijas profesionālajiem sargiem. Tie ir mūziķi, aktieri un citi mākslinieki, kuri no muzicēšanas brīvajā laikā nēsā Zemessardzes formas tērpu un apzinās – ja vajadzēs, es iešu sargāt savu zemi.

Koncertuzvedumā piedalīsies Zemessardzes orķestris, Zemessardzes koris “Stars”, Zemessardzes deju kopa “Bramaņi”, atzinību ieguvušie solisti – zemessargi Luīze Krasta, Jānis Igaunis un Atis Ieviņš, solisti Antra Stafecka, Emīlija Pavlovska un Jānis Stībelis, ar kuriem orķestrim bijusi veiksmīga sadarbība jau iepriekš, kā arī repa mākslinieks R.2.R.S., kurš pārstāv repa apvienību “Kreisais Krasts”, bet ikdienā ir Militārās policijas karavīrs. Mākslinieciskais vadītājs – Nacionālo bruņoto spēku galvenais diriģents un Zemessardzes orķestra priekšnieks kapteinis Andis Karelis. Koncertuzveduma režisors – Valdis Pavlovskis. Koncertuzvedumu vadīs aktieris zemessargs Gundars Silakaktiņš.

Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem, kurus var saņemt elektroniski biļešu tirdzniecības platformā “Biļešu paradīze”.

No pulksten 12 līdz 17 Lielupes pļavā pretī Jelgavas pilij būs iespēja aplūkot Zemessardzes vienību militārās tehnikas, ieroču un ekipējuma izstādi, Valsts policijas, pašvaldības policijas stendu, kā arī Latvijas uzņēmēju produktu izstādi. Labvēlīgos laika apstākļos – izpletņlēcēju grupas nolaišanos. Katra Zemessardzes brigāde, Kiberaizsardzības vienība un Zemessardzes Zinātnes, pētniecības un inovāciju ieviešanas centrs veidos vienu stendu. Stendos varēs apskatīt Zemessardzes rīcībā esošos gan individuālos, gan kolektīvos ieročus un ekipējumu un militāro tehniku, ko zemessargi izmanto dažādu uzdevumu veikšanai. Izstādē savus produktus izrādīs arī Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas biedri: SIA “SRC Brasa”, SIA “Energolukss”, SIA “D Dupleks”, SIA “Exonicus”, SIA “Belss”, AS “Robot Aviation”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, SIA “Latvijas mobilais telefons”.

Lai apmeklētu un baudītu Zemessardzes 30. gadadienas svinības, svētku skatītāji tiek lūgti būt saprotošiem, atbildīgiem un ievērot šādus Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus:

Militārās parādes laikā Hercoga Jēkaba laukumā skatītājus lūdz ievērot divu metru distanci. Parādes norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Koncertuzvedumā “Mūsu zeme. Mūsu tauta” Jelgavas pils pagalmā skatītājiem jāuzrāda bezmaksas ielūgums, kuru var saņemt elektroniski biļešu tirdzniecības platformā “Biļešu paradīze” un sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, kā arī personu apliecinošs dokuments. Koncertuzveduma skatītāji var nelietot mutes un deguna aizsegu.

Zemessardzes ieroču, tehnikas, kā arī Latvijas uzņēmēju produktu izstādē Lielupes pļavā skatītāji lieto mutes un deguna aizsegu. Izstādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Izstādes apmeklētājus lūdz ievērot divu metru distanci.

Aktuālā informācija būs pieejama: www.zs.mil.lv

Iedzīvotāju ievērībai!

Parādes dalībnieku un militārās tehnikas ierašanās Jelgavā plānota no 18. augusta un turpināsies līdz 20. augustam pa koplietošanas ceļiem un dažādos laikos, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un pēc iespējas netraucējot satiksmi. Zemessardze lūdz ar izpratni izturēties pret īslaicīgiem satiksmes traucējumiem, kas var rasties, pārvietojoties lielākai transporta līdzekļu kolonnai, ko pavadīs Militārā policija.

Pasākumu laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana, un sagatavotais materiāls būs apskatāms Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos.

Foto: publicitātes