Zemessardzes 30. gadadienas svinības notiks Jelgavā

Zemessardzes 30. gadadienas svinības sestdien, 21. augustā norisināsies Jelgavā. To laikā paredzēta militārā parāde pilsētas centrā, kas būs vērojama tiešraidē, koncertuzvedums “Mūsu zeme. Mūsu tauta” Jelgavas pils pagalmā un Zemessardzes vienību militārās tehnikas, ieroču un ekipējuma izstāde pļavā pretī Jelgavas pilij, informē pilsētas pašvaldībā.



Aktivitātes sāksies pulksten 12 ar militāro parādi – no Hercoga Jēkaba laukuma tā virzīsies pa Lielo ielu līdz pļavai pretī Jelgavas pilij. Parādi komandēs Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Egils Leščinskis. Tajā piedalīsies aptuveni pusotrs tūkstotis karavīru un zemessargu no visām četrām Zemessardzes brigādēm – 1. Rīgas brigādes, 2. Vidzemes brigādes, 3. Latgales brigādes un 4. Kurzemes brigādes, kā arī karavīri un zemessargi no Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 3. kājnieku bataljona un Militārās policijas. Atbalstu sniegs Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona un Nodrošinājuma pavēlniecības karavīri.

Kaimiņvalstis parādē pārstāvēs viesi no Lietuvas brīvprātīgās militārās organizācijas KASP un Igaunijas Zemessardzes jeb brīvprātīgās Aizsardzības līgas “Kaitseliit”. Parādē piedalīsies aptuveni 100 militārās tehnikas vienības, kas tiek izmantotas Zemessardzes vienībās dažādu uzdevumu veikšanai. Muzikālo noformējumu nodrošinās Zemessardzes orķestris, Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris un Jūras spēku orķestris.

No pulksten 14 līdz 16 Jelgavas pils pagalmā notiks koncertuzvedums “Mūsu zeme. Mūsu tauta”. Tajā iesaistīti mūziķi, aktieri un citi mākslinieki, kuri savā brīvajā laikā ir zemessargi. Koncertuzvedumā piedalīsies Zemessardzes orķestris, Zemessardzes koris “Stars” un deju kopa “Bramaņi”, solisti zemessargi Luīze Krasta, Jānis Igaunis un Atis Ieviņš, solisti Antra Stafecka, Emīlija Pavlovska un Jānis Stībelis, kā arī repa mākslinieks R.2.R.S., kurš pārstāv repa apvienību “Kreisais krasts”, bet ikdienā ir Militārās policijas karavīrs. Koncertuzvedumu vadīs aktieris zemessargs Gundars Silakaktiņš, mākslinieciskais vadītājs – kapteinis Andis Karelis. Ieeja pasākumā – ar bezmaksas ielūgumiem, kurus var saņemt elektroniski biļešu tirdzniecības platformā “Biļešu paradīze”.

Savukārt no pulksten 12 līdz 17 pļavā pretī Jelgavas pilij būs iespēja aplūkot Zemessardzes vienību militāro tehniku, ieročus un ekipējumu, labvēlīgos laikapstākļos – arī izpletņlēcēju grupas nolaišanos. Katra Zemessardzes brigāde un Kiberaizsardzības vienība veidos savu stendu, un interesentiem būs iespēja izmēģināt ekipējumu un piedalīties nelielās sacensībās. Īpašu stendu svētku apmeklētājiem būs sagatavojuši arī Latvijas Drošības un aizsardzības federācijas biedri un Valsts policija.

Parādes dalībnieku un militārās tehnikas ierašanās Jelgavā plānota no 18. augusta un turpināsies līdz 20. augustam pa koplietošanas ceļiem un dažādos laikos, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus un pēc iespējas netraucējot satiksmi. Zemessardze aicina ar izpratni izturēties pret īslaicīgiem satiksmes traucējumiem, kas var rasties, pārvietojoties lielākai transporta līdzekļu kolonnai, ko pavadīs Militārā policija.









Foto: no arhīva