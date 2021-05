Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljons aicina uz foto orientēšanos

Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljons piedāvā pavasara foto orientēšanos ar mērķi pavadīt laiku aktīvi un aizraujoši ārpus telpām, uzzinot vairāk informācijas par Zemessardzi. Uzdevumi pildāmi komandās vienas mājsaimniecības lokā no 3. līdz 9. maijam līdz katras dienas pulksten 14. Dalība pasākumā ir bez maksas.

Kā informē aktivitātes organizatori, distance, ko komandas paveiks pastaigas laikā, var būt mērojama 5 līdz 10 kilometru grumā, atkarībā no tā, kādā secībā un cik veiksmīgi tiks atrasti meklējamie objekti. Minimālais pieļaujamais laiks, kurā var izpildīt pastaigu ir 60 minūtes un tā aptvers Jelgavas pilsētas teritoriju, kurā būs jāatrod 20 objekti. Uzdevumu var veikt, izvēloties komandai ērtāko laiku no 3. līdz 9. maijam no pulksten 9 līdz 14. Dienu pirms komandas izvēlētā datuma, tai tiks nosūtīta karte karti ar punktiem un meklējamo objektu tabula.

Sākot pastaigu, komandām būs jāizmanto sev ērtu aplikāciju, piemēram, "Strava", "Runkeeper", "Mapmyrun", kur ir labi redzams noietais attālums un laiks. Līdz pulksten 14 uz materiālos norādīto numuru būs jāsūta visu atrasto kontrolpunktu fotofiksācijas ar kadrā redzamu vismaz vienu komandas dalībnieku un atbildes uz jautājumiem, kā arī izpildītie uzdevumi. Noslēgumā ir jāatsūta ekrānšāviņa attēls no aplikācijas, kur parādās noietais attālums un ilgums. Norisināsies arī papildkonkurss, kurā dalībnieki var ievietot "Instagram" "Story" sadaļā ekrānšāviņu no savas sporta aplikācijas un ietagot @zs52kab, kā arī pievienot tēmturi #fotoorientesanas. Noslēgumā tiks noteikti arī "Instagram" pārsteiguma balvas ieguvēji.

Komandā jābūt vismaz diviem dalībniekiem un visām personām jābūt no vienas mājsaimniecības. Tāpat komandā vismaz vienam no dalībniekiem ir jābūt pilngadīgam. Reģistrēties aktivitātei var ŠEIT. Papildu informācija pieejama, rakstot uz e-pastu evita.hibsmane@mil.lv.

Organizatori atgādina, ka komandām ieteicams ģērbties atbilstoši laikapstākļiem. Tāpat svarīgi ievērot visas epidemioloģiskās drošības prasības.

Foto: no arhīva