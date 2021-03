Zemgalē pirmo pakāpi saņem Jelgavas Valsts ģimnāzijas un 6. vidusskolas skolēnu ZPD

Tiešsaistē 5. martā norisinājās Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā skolēni aizstāvēja savus īstenotos pētījumus. Konferenci ik gadu organizē Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Jelgavā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Šogad tajā Zemgale tiks pārstāvēta ar 62 reģiona labākajiem zinātniskās pētniecības darbiem, informē LLU.

Noklausoties skolēnu ziņojumus par īstenotajiem pētījumiem, tematisko sekciju komisijas pirmās pakāpes diplomus un visaugstāko punktu skaitu piešķīra 16 skolēnu zinātniskās pētniecības darbiem. Četri no tiem izstrādāti dabaszinātnēs un tikpat daudz arī sociālajās zinātnēs, trīs pārstāv humanitārās un mākslas zinātnes un trīs izvirzīti no medicīnas virziena. Savukārt viens darbs izstrādāts lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs. Pirmā pakāpe piešķirta arī Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas 6. vidusskolas skolēniem. Labāko darbu autoriem tiks piešķirtas vienreizējas stipendijas no Zemgales plānošanas reģiona, kā arī tiks izsniegts apliecinājums par iespēju iestāties LLU attiecīgo nozaru studiju programmās ārpus uzņemšanas konkursa.

Otrās pakāpes diplomus ieguva 46 zinātniskās pētniecības darbi. Rekordliels skaits - 21 darbs - izstrādāts humanitārajās un mākslas zinātnēs, deviņi pārstāv sociālās zinātnes, septiņi medicīnas nozari, savukārt pieci izstrādāti dabaszinātnēs, bet pa diviem izstrādāti inženierzinātnēs un lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs. Arī šo diplomu ieguvējiem, izņemot medicīnas nozari, tiks izsniegti apliecinājumi par iespēju iestāties LLU attiecīgo nozaru studiju programmās ārpus uzņemšanas konkursa.

Kopumā valsts konferencei izvirzīti 62 zinātniskās pētniecības darbi, ko īstenojis 71 skolēns. Savukārt studiju vietu LLU ieguvuši 63 skolēni.

Darbu recenzēšanā un tematisko sekciju darbā Zemgales konferences laikā tika iesaistīti LLU mācībspēki un pētnieki. Tā kā atsevišķi darbi aizstāvēšanai Zemgales reģionā iesniegti arī no Vidzemes reģiona, konferencē organizētas divas apvienotās reģionu tematiskās sekcijas, kuru darbā bija iesaistīti arī Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēki.

Šī gada konkursam zinātniski pētnieciskie darbi tika iesniegti no 23 Zemgales reģiona skolām, tostarp Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas, kas konkursam izvirzījusi visvairāk jeb 35 darbus.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizēja LLU Mūžizglītības centrs, pamatojoties uz 2016. gadā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra un LLU noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanu.

Foto: llu.lv