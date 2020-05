Zemgales reģiona mācību iestādes savāc pārstrādei 213,5 tonnas makulatūras; Staļģenes vidusskola izcīna 1. vietu valsts mērogā

Noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2019./2020. mācību gada sezona, kurā vairāk nekā 1000 tūkstoši bērnu no 407 izglītības iestādēm kopā ar ģimenēm pārstrādei savāca 907 tonnas un 79 kilogramu makulatūras. Zemgales reģionu konkursā pārstāvēja 83 izglītības iestādes, pārstrādei nogādājot 213,496 tonnas makulatūras. Staļģenes vidusskolas skolēni izcīna 1. vietu valsts mērogā, savācot pārstrādei 28,354 tonnas makulatūras, informē uzņēmuma “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa.

“Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem vides projektiem, kurā ik gadu iesaistās simtiem mācību iestāžu no visas Latvijas. Šogad aizvadīts 16. konkursa norises gads, kas vainagojies ar 907 tonnām savāktas makulatūras, kas pārtapusi jaunā papīrā, siltumizolācijas materiālos, jaunos papīra un kartona izstrādājumos, ietaupot ievērojamu ūdens un elektrības daudzumu, kā arī ietaupot naudu un paglābjot tūkstošiem koku no nociršanas,” skaidro L. Kubliņa.

Visvairāk makulatūras Zemgales reģionā šogad savāca skolēni no Staļģenes vidusskolas. Savācot 28,354 tonnas nevajadzīgu papīru, izcīnīta 1. vieta valsts mērogā pēc visvairāk savāktā makulatūras apjoma. Tas ir gandrīz trīs reizes vairāk makulatūras, nekā savākusi otra aktīvākā Zemgales reģiona mācību iestāde – Codes pamatskola, kur savāktas pārstrādei 9,919 tonnas makulatūras. Savukārt Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Dartija” audzēkņi savākuši 7,220 tonnas makulatūras.

Aktīvākais novads makulatūras vākšanā Zemgalē arī šajā mācību gadā, līdzīgi kā pērn, ir Jelgavas novads. Piedaloties 20 izglītības iestādēm no Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada, pārstrādei nogādātas 76,74 tonnas makulatūras. Aktīvākās mācību iestādes no Jelgavas novada Staļģenes vidusskola ar savāktām 28,354 tonnām makulatūras, Aizupes pamatskola, kuras audzēkņi savākuši 5,638 tonnas makulatūras, Jelgavas pirmskolas izglītības iestāde “Zīļuks”, kuras audzēkņi ar vecāku palīdzību savāca 5,4 tonnas makulatūras, Jelgavas 5. vidusskola, kuras audzēkņi savākuši 4,45 tonnas makulatūras, un Jelgavas 4. vidusskola, savācot 4,424 tonnas nevajadzīgu papīru un kartonu.

Labi sasniegumi makulatūras vākšanā arī Bauskas pilsētas un novada mācību iestādēm. Makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” piedaloties 7 mācību iestādēm no Bauskas novada, savāktas 22,373 tonnas makulatūras. Lielāko pienesumu novadā sniedza Codes pamatskola, kuras audzēkņi pārstrādei nodeva 9,919 tonnas makulatūras – tas ir apmēram divas reizes vairāk, nekā pagājušā mācību gadā. Bauskas pilsētas pamatskolas audzēkņi pārstrādei savāca 3,24 tonnas makulatūras, Bauskas sākumskolas skolēni savāca 3,2 tonnas makulatūras, Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” audzēkņi ar vecāku palīdzību pārstrādei savāca 3,164 tonnas nevajadzīgu papīru.

Dobeles pilsētas un novada septiņas mācību iestādes pārstrādei nogādāja 20,206 tonnas makulatūras. Aktīvākā no tām – Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde "Spodrītis", kuras audzēkņi pārstrādei nodeva 5,834 tonnas makulatūras. Dobeles 1. vidusskolas skolēni savāca 4,5 tonnas makulatūras, savukārt Annenieku pamatskolas audzēkņi konkursam nodeva 2 tonnas makulatūras.

Rēķinot, cik daudz nevajadzīgu papīru vidēji ir savācis katrs mācību iestādes audzēknis, Zemgales reģionā pārliecinoši līderos izvirzījušies Staļģenes vidusskolas skolēni. Staļģenes vidusskolas audzēkņi katrs vidēji ir savācis un nodevis pārstrādei 165,81 kilogramu makulatūras, iegūstot 4. vietu valsts mērogā. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņi vidēji katrs savāca 95,45 kilogramu makulatūras, savukārt Codes pamatskolas skolēni katrs vidēji pārstrādei nogādāja 81,98 kilogramu makulatūras.

Konkursa godalgoto vietu ieguvēji saņems lieliskas balvas no konkursa organizatora “Zaļā josta” un atbalstītājiem - AS “Latvijas valsts meži”, piedzīvojumu parka “Tarzāns”, SIA “Pilsētvides serviss”, “Elektrum” energoefektivitātes centra un “Tele 2”. Par makulatūras izvešanu no mācību iestādēm un nogādi pārstrādē rūpējās SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc” un SIA “AP Kaudzītes”. Konkurss tiek rīkots ar Valsts izglītības satura centra un Latvijas Tirgotāju asociācijas atbalstu.

Makulatūras pārstrāde ļauj ievērojami saglabāt dabas vērtības, jo jauna papīra izgatavošanai no makulatūras nepieciešams par 70% mazāk enerģijas un par 60% mazāk ūdens, salīdzinot ar papīra ražošanu no koksnes. Pārstrādājot papīru, tiek samazinātas tādu klimata izmaiņu veicinošo gāzu kā CO2 – par 900 g./kg., N02 un SO2 emisijas gaisā, kā arī novērsta ūdens piesārņošana ar hlora savienojumiem no balināšanas iekārtām.

Foto: Jelgavas novads un publicitātes