Zemgales reģiona mācību iestādes savāc pārstrādei 90,103 tonnas makulatūras

Noslēgusies SIA “Zaļā josta” rīkotā makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2020./2021. mācību gada sezona. Spītējot attālinātajām mācībām un citiem ierobežojumiem, kuru dēļ fiziska makulatūras vākšana bija apgrūtināta, konkursā piedalījās 349 izglītības iestādes, pārstrādi nododot 587,972 tonnas makulatūras. Zemgales reģionu konkursā pārstāvēja 63 izglītības iestādes, pārstrādei nogādājot 90,103 tonnas makulatūras, informē “Zaļā josta” mārketinga vadītāja Laima Kubliņa.

Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” tiek rīkots jau 17. mācību gadu, kļūstot par nozīmīgu vides projektu tūkstošiem Latvijas bērnu ģimenēs. “Vēlme rūpēties par vidi jūtama gan mācību iestādēs, gan arī simtos ģimeņu visā Latvijā. Lai arī mācību procesa ziņā šis mācību gads ieviesis virkni korekciju un radījis izaicinājumus, tomēr “Zaļā josta” ir patiesi gandarīta par sasniegto rezultātu. Pateicoties mācību iestāžu pedagogu aktīvai līdzdalībai, vairāk nekā 87 tūkstoši bērnu un jauniešu paralēli mācību procesam raduši laiku, lai sniegtu ieguldījumu nevajadzīgu papīru un kartonu pārstrādei Latvijā,” uzsver “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa.

Visvairāk makulatūras Zemgales reģionā šogad savāca skolēni no Pļaviņu novada ģimnāzijas, kuri pārstrādei nogādāja 4,58 tonnas makulatūras. Skolēni no Svētes pamatskolas pārstrādei nodeva 4,026 tonnas makulatūras, iegūstot 2. vietu Zemgales reģionā, savukārt Sūnu pamatskolas audzēkņi ir trešie labākie makulatūras vācēji Zemgalē, savācot 3,7 tonnas makulatūras.

Aktīvākais novads makulatūras vākšanā Zemgalē jau vairākus gadus pēc kārtas ir Jelgavas novads. Piedaloties 15 izglītības iestādēm no Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada, pārstrādei nogādātas 23,436 tonnas makulatūras. Aktīvākās mācību iestādes no Jelgavas un novada ir Svētes pamatskola ar savāktām 4,026 tonnām makulatūras, Jelgavas 6. vidusskola, kuras audzēkņi savākuši 3,29 tonnas makulatūras, Aizupes pamatskola ar savāktām 3,2 tonnām makulatūras.

Labi sasniegumi makulatūras vākšanā arī Kokneses novada mācību iestādēm. Makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, piedaloties 7 mācību iestādēm no Kokneses novada, savāktas 9,326 tonnas makulatūras. Lielāko pienesumu novadā sniedza Pērses sākumskola, kuras audzēkņi pārstrādei nodeva 2,208 tonnas makulatūras. Savukārt Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādes “Gundega” audzēkņi ar vecāku palīdzību pārstrādei nogādāja 1,588 tonnas makulatūras.

Krustpils novada 5 mācību iestādes pārstrādei nogādāja 8,5 tonnas makulatūras. Aktīvākā no tām – Sūnu pamatskola kuras audzēkņi pārstrādei nodeva 3,7 tonnas makulatūras.

Rēķinot, cik daudz nevajadzīgu papīru vidēji ir savācis katrs mācību iestādes audzēknis, Zemgales reģionā pārliecinoši līderos izvirzījušies Augstkalnes vidusskolas skolēni. Augstkalnes vidusskolas audzēkņi katrs vidēji ir savācis un nodevis pārstrādei 181,82 kg makulatūras. Pērses sākumskolas audzēkņi vidēji katrs savāca 100,29 kg makulatūras, savukārt Bērzupes speciālās internātpamatskolas skolēni katrs vidēji pārstrādei nogādāja 44,29 kg makulatūras.

Konkursa godalgoto vietu ieguvēji saņems balvas no konkursa organizatora “Zaļā josta” un lieldraugiem - AS “Latvijas Valsts meži”, SIA “Pilsētvides serviss”, “Lautus Vide” PS. Paldies atbalstītājiem “Elektrum” Energoefektivitātes centrs, AS “Swedbank”, SIA “Rūjienas saldējums”, SIA “Pure Chocolate”, SIA “Zeit Hotel” Tīklu parks, SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” un SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”. Par makulatūras izvešanu no mācību iestādēm un nogādi pārstrādei rūpējās SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc” un SIA “AP Kaudzītes”. Konkursa informatīvais atbalstītājs Valsts izglītības satura centrs.

Foto: pixabay.com un “Zaļā josta”