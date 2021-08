Ziedo 127 somas un mācību piederumus Latvijas SOS Bērnu ciematu skolēniem Jelgavā un Bauskā

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija un IKT uzņēmums “Bite” aktualizē izaicinājumus, bērniem atgriežoties skolā pēc attālinātām mācībām, vienlaikus pievēršot uzmanību iekļaujošas skolas vides nozīmei. Lai palīdzētu ģimenēm materiāli, “Bite” ziedo SOS Bērnu ciematu asociācijas paspārnē esošajiem skolēniem Jelgavā un Bauskā kopumā 127 jaunas skolas un sporta somas, kas piepildītas ar mācību piederumiem, informē akcijas rīkotāji.

Daudzi jauno mācību gadu gaida ar bažām, jo līdztekus bērnu praktiskai sagatavošanai skolai, nodrošinot ar mācību piederumiem, skolas somām, apģērbu u.tml., šogad gaidāma virkne citu izaicinājumu.

Kā norāda Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs, psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs, attālināto mācību režīmā bērni ilgstoši nav trenējuši un ikdienā pielietojuši daudzas prasmes, piemēram, socializēšanos, draudzēšanos, savas dienas plānošanu, patstāvīgu sekošanu līdzi mācību procesam, kas ir vitāli svarīgas skolas dzīvei.

“Mums jādara viss, lai sociālais fons vai pandēmijas radītie sarežģījumi neapdraud bērnu iespēju iekļauties skolas vidē vai mācību procesā. Šie apstākļi ir nepieredzēti mums visiem, bet neatkarīgi no tiem, atsākot mācības klātienē, katram Latvijas bērnam ir jābūt un jājūtas vienlīdzīgam. Lai to panāktu, mums, pieaugušajiem, ir jārūpējas, lai bērni saņem ne tikai praktisku, bet arī emocionālu atbalstu un iedrošinājumu. Tas šogad noteiks, cik veiksmīgi mūsu bērni atgriezīsies atpakaļ ierastajā skolas dzīvē. Runāt par šīm problēmām un aktualizēt tās ir liela drosme, tāpēc, tuvojoties jaunajam mācību gadam, novēlu ikvienam to nepazaudēt – būt drosmīgiem iedrošināt citus un atbalstīt, kad tas nepieciešams visvairāk,” uzsver Iveta Vējone, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas goda patronese.

Viens no pirmajiem un ne mazāk svarīgiem soļiem, ko, atsākot skolas gaitas, veic katrs vecāks, ir praktiska bērnu sagatavošana mācībām, piemēram, skolas somas, mācību piederumu, sporta tērpa, apavu u.c. lietu iegāde. To nodrošināšana daudziem vecākiem, sevišķi sociālā riska grupās, var būt liels izaicinājums, jo kopējās izmaksas ir augstas. Taču šo lietu trūkums bieži apdraud bērnu ieļaušanos vienaudžu vidū, kā arī mācību procesu.

“Jau otro gadu mums ir izveidojusies cieša draudzība ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju un tās paspārnē esošajām ģimenēm. Mums ir svarīgi, lai bērnu iekļaušanās skolas vidē nepaliek aizmirsta pandēmijas fonā, īpaši jau šogad, kad mācību gada sākums būs atšķirīgs no iepriekšējiem, bērniem atgriežoties skolā pēc ilgstošām attālinātām mācībām.

Tas nozīmē, ka visa veida atbalsts nepieciešams vairāk nekā jebkad agrāk. Lai sniegtu praktisku palīdzību, “Bites” kolektīvs un klienti ir sarūpējuši SOS bērnu ciematu skolēniem visā Latvijā kopumā 880 skolas un sporta somas, kas piepildītas ar pamata mācību piederumu komplektiem. 12 no tām dosies pie SOS Bērnu ciematu skolēniem Jelgavā, bet 115 ceļos pie skolēniem Bauskā,” saka Diāna Šmite, “Bites” mārketinga vadītāja.

Savukārt Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs, psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs uzsver, ka šogad gan vecākiem, gan pedagogiem īpaša uzmanība jāvelta arī bērnu emocionālajam stāvoklim: “Lai gan ik gadu runājam par bērnu iekļaušanos skolas vidē un emocionālo veselību, šogad šī tēma ir ieguvusi pavisam citu nozīmi. Latvijā bērni, sevišķi pusaudži, praktizēja attālināto mācību procesu ilgāk nekā viņu vienaudži citviet Eiropas Savienībā, tādēļ mācību atsākšanos klātienē nevaram uztvert kā līdzvērtīgu iepriekšējiem gadiem.

Bērni ir pielāgojušies “mājas dzīvei”, tāpēc daudzas skolai un klātienes komunikācijai nepieciešamās prasmes nav ilgstoši trenētas, bet strauja atgriešanās skolas vidē sagādās spriedzi un stresu. Paies laiks, līdz skolēni adaptēsies atkal jauniem apstākļiem, tāpēc liela nozīme būs vecāku un pedagogu iedrošinājumam, atbalstam un pacietībai. Līdz ar to man ir prieks redzēt, ka šai tēmai šobrīd tiek pievērsta uzmanība, jo ir svarīgi apzināties, ka izaicinājumi būs un to risināšanai jāgatavojas jau savlaicīgi,” aicina N. Sakss Konstantinovs.

Foto: publicitātes