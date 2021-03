Žirafes skelets tapis asarās un neatlaidīgā darbā (FOTO)

Pēc pacietīga studentu darba, kas ilga gandrīz gadu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes dzīvnieku skeletu kolekcija papildināta ar žirafes skeletu. Tiesa, Osteoloģijas muzejā kopā ar mazāku dzīvnieku kauliem tam vietas nav. Četrus metrus augstais žirafes skelets ir novietots fakultātes lielajā manēžā, kur to atļauj griestu augstums.

Kad pērn 9. martā Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā nobeidzās 14 gadu vecais žirafes tēviņš Usmi, tā līķis tika atvests uz LLU Veterinārmedicīnas fakultāti, kur tam tika veikta sekcija. “Toreiz radās ideja izprasīt zooloģiskajam dārzam, lai tas žirafes līķi atdod mums pētījumiem un skeleta izstādīšanai. Zooloģiskā dārza vadība piekrita,” stāsta asociētā profesore Lauma Mancēviča. Viņa piebilst, ka studenti ir pētījuši Usmi pusmetru garo mēli, muskuļainās lūpas un arī citus orgānus.

Taču vislielāko darbu žirafes līķa pārveidošanā par mācību uzskates līdzekli ir veikusi fakultātes 2. kursa studente Marija Osipova, kas kopā ar divām kursabiedrenēm uzņēmās sagatavot izstādīšanai žirafes skeletu. Kaut arī apstākļu sagadīšanās dēļ viņa šajā darbā palika viena pati, tas tika izdarīts līdz galam. Profesore L.Mancēviča teic, ka Marijai un arī viņas kursabiedrenēm Lizetei Gobai un Annai Marčantai-Vincotai (Marchant-Wincott) kā labām studentēm, kas varētu būt atbrīvojamas no eksāmena anatomijā, tā vietā piedāvāja attīrīt žirafes skeletu no ādas, muskuļiem un audiem. Darbs tikko bija sācies, kad uznāca pandēmijas vilnis. Tādējādi Anna bija spiesta palikt mājās Vācijā, no kurienes turpināja studēt attālināti. Lizete kopā ar Mariju darbu veica divatā, līdz tas tika aizvadīts līdz finišam. Tad Lizete nolēma studijas Jelgavā neturpināt.

Foto: Ruslans Antropovs