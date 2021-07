Zontas sveic sievietes – Jelgavas lepnumu

Šonedēļ Jelgavas Zontu klubs godināja jelgavnieces, kuras par savu darbu un ieguldījumu ir pelnījušas īpašu uzslavu. Zontu kluba balvu "Jelgavas sieviete – pilsētas lepnums" saņēma slimnīcas "Ģintermuiža" muzeja vadītāja Anastasija Meijere, Jelgavas pilsētas slimnīcas Covid-19 nodaļas vadītāja ārste Rita Smolova un uzņēmēja, kafejnīcas "Viktorija" vadītāja Viktorija Useļonoka, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Jelgavas sieviete – pilsētas lepnums" ir Jelgavas Zontu kluba iedibināta tradīcija, kurā kluba aktīvistes ik gadu pateicas pilsētas sievietēm, kuras devušas ieguldījumu iedzīvotāju dzīves uzlabošanā, no sirds darot savu darbu vai veicot to brīvprātīgi.

Jelgavas Zontu kluba vadītāja Lāsma Zariņa stāsta, ka A.Meijere, kura medicīnas nozarē strādā jau vairāk nekā 50 gadus, saņēmusi Jelgavas Zonta kluba pateicības rakstu par mūža ieguldījumu jelgavnieku labā. A.Meijere uzreiz pēc studijām – 1959. gadā – uzsāka darbu Jelgavas pilsētas slimnīcā, vēlāk strādājusi pansionātā "Jelgava", bet no 1973. gada strādā slimnīcā "Ģintermuiža". Līdz 2011. gadam viņa šajā slimnīca pildīja galvenās māsas pienākumus un papildus tiešajam darbam pārņēmusi iesākto slimnīcas muzeja izveidē un pilnveidošanā. "Anastasija Meijeres pārraudzībā esošais muzejs popularizē slimnīcu "Ģintermuiža" kā pilsētas kultūrvēsturisku vērtību un tam ir informatīvi izglītojoša loma. Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas muzeju apmeklē skolu audzēkņi un augstskolu studenti, mūsu pilsētas viesi un gan ar psihiatriju, gan ar kultūrvidi saistīto, disertāciju un grāmatu autori no dažādām valstīm. Pašlaik muzejs, pateicoties A. Meieres aktivitātei un atsaucībai, papildus savām informatīvajām un izglītojošam funkcijām, veic arī sabiedrības audzinošo lomu – veicina izpratni par cilvēku ar mentāla rakstura problēmām, kā par mūsu sabiedrības esošu un neatņemamu sastāvdaļu," norāda Jelgavas Zontu klubā, uzsverot, ka A.Meijere apliecinājusi sevi darbā kā profesionālu medicīnas māsu un labu organizatori ar pozitīvu attieksmi pret progresīvo gan darbā, gan dzīvē. Vienmēr korekta, lietišķa gan attiecībās ar kolēģiem, gan pacientiem. Jāpiebilst, ka A.Meijere iepriekš saņēmusi Jelgavas pilsētas augstāko apbalvojumu "Goda zīme" par nopelniem pilsoniskās aktivitātes jomā – nozīmīgu ieguldījumu novada izpētē un apzināšanā, kā arī pilsētas kultūrvides kopšanā.

L.Zariņa norāda, ka R.Smolova simbolizē patiesu nesavtīgumu jelgavnieku labā. Viņa Jelgavas slimnīcā uzņēmusies Covid-19 nodaļas vadīšanu. "Savā būtībā Rita ir cilvēks uz kuru var paļauties, un viņa savu darbu veic atbildīgi," tā L.Zariņa. Balvas piešķīrēji stāsta, ka pēc studijām R.Smolova sākusi strādāt Jelgavā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, kur nostrādājusi vairāk nekā 10 gadus, izejot pamatīgu "dzīves skolu" reizē gūstot rūdījumu, kas tagad lieti noder darbā un pašreizējā amatā Jelgavas pilsētas slimnīcā. "Rita mīl cilvēkus un, pateicoties tam, spēj pieņemt tos visā to daudzveidībā ar labajām īpašībām un arī nepilnībām. Tieši tāpēc viņa ir mīlēta no kolēģu un pacientu puses. Kolēģi Ritu raksturo kā profesionālu, uzticamu, atsaucīgu un gatavu palīdzēt jebkurā jautājumā. Savukārt pacienti Ritai ir pateicīgi par viņiem sniegto cerību ikvienā situācijā, par viņas sniegto mierinājumu un atbalstu, par konstruktīvo pieeju jebkuras situācijas risināšanā un apbrīno viņas pacietību skaidrojot un izglītojot neskaidras lietas," stāsta L.Zariņa, sakot paldies par darbu, kas tiek darīts no sirds.

Ik gadu balva "Jelgavas sieviete – pilsētas lepnums" tiek pasniegta arī jelgavniecei uzņēmējai. "Šogad izcēlām uzņēmēju Viktoriju Useļonoku, kura nepagurstoši strādājusi jelgavnieku labā, esot gan uzņēmīga, gan radoša un ar milzīgām darbaspējām. Viņas gatavotos ēdienus baudījuši daudzi jelgavnieki, un par to esam ļoti lepnas, ka lai kādi ir laiki un apstākļi, mūsu vidū ir uzņēmīgi un radoši cilvēki, tāpēc sakām paldies sievietei – uzņēmējai," tā L.Zariņa.

