“Zvaigzne” pateicas atbalstītājiem (FOTO)

Redakcija saņēmusi vēstuli no Jelgavas Sieviešu invalīdu biedrības “Zvaigzne” vadītājas Dzintras Saulkalnes, kura viņa pateicas visiem, kuri atbalstīja biedrības rīkoto piketu, kas notika 3. decembrī Starptautiskajā invalīdu dienā pie Jelgavas domes. Tajā “zvaigznes” protestēja pret to, ka no pašvaldības puses biedrības darbība tiek apgrūtināta, ierādot tai citas biroja telpas sabiedriskajā centrā Skolotāju ielā 8, kas tikai tagad tiek pienācīgi aprīkotas atbilstoši vajadzībām, kādas ir cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Arī Skolotāju ielas apkārtne salīdzinājumā ar “Zvaigznes” līdzšinējo mītnes vietu sociālajā mājā Pasta ielā 44 ir mazāk draudzīga cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

“Liels paldies visiem, visiem par izturību piketa laikā. Nu, tas nebija vienkārši nevienam.

Esmu gandarīta, lepna un ļoti priecīga, jo aizstāvējām sieviešu ar invaliditāti intereses! Pateicoties mūsu kopējam darbam un pacietībai, esam sadzirdēti Jelgavā un Latvijā!” raksta Dzintra Saulkalne. Viņai nav paļāvības uz pašvaldības vadības solīto, ka “Zvaigznes” dalībnieces uz iknedēļas sanāksmi jaunieradītajās biroja telpās Skolotāju ielā 8, tiktu vestas par pašvaldības līdzekļiem ar specializētu invalīdu transportu.

“Specializētais transports, ko mums sola bez maksas, ir ļoti noslogots. Tam paredzētas tikai divas automašīnas ar šoferiem. Cik zinu vakar viena automašīnas brauca ar slimniekiem uz Rīgu, pa ceļam vēl desmit darbi. Otra veda cilvēku uz dialīzi, pa vidu – aizveda mūsu organizācijas dalībnieci nofilmēties sižetam LTV1 – pārbaudīt, kā telpas ir pielāgotas Skolotāju iela 8. Taču pārbaudē netika iekļautas ne apkārt esošās ielas, ne puskilometru garais ceļš, kas ietver gājēju pāreju pāri Lielajai ielai, kas ir dzīvākā Jelgavā. Arī uz piketu mūsu kundzītes dabūja pašas kulties pa sniegainām ielām un ''oranžo'' sniegputeni. Piketa laikā piedzīvotais un arī iepriekš noraidītie lūgumi piešķirt speciālo transportu, liek būt mums ļoti skeptiskām par šo pašvaldības solījumu. Labais ir tas, ka pateicoties “Zvaigznes” protestam, ēkas Skolotāju ielā 8 pirmais stāvs tiek reālāk pielāgots cilvēkiem ar speciālām vajadzībām (tam jau sen izdarītam, kā publiskai ēkai). Vismaz telpās Skolotāju 8 būs vides pieejamība!” raksta Dzintra Saulkalne.

Viņa uzsver, ka biedrība galvenokārt protestē tādēļ, ka var zaudēt mītnes vietu Pasta iela 44. “Zvaigzne” ir informēta par pašvaldības lēmumu un no tā izrietošo Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes rīkojumu līdz 17. decembrim biedrībai piešķirtās telpas Pasta ielā 44 atstāt.

“Diemžēl mūsu sievietēm ar invaliditāti ir jācīnās par veselību, ar Covid- 19 blaknēm, jāsaņem visi garīgie spēki un enerģija, lai pastāvētu uz savām tiesībām uz pieejamu vidi, iespēju socializēties, brīvi sniegt un saņemt labdarību,” atzīst Dzintra Saulkalne.

Jelgavas sieviešu invalīdu biedrības ''Zvaigzne'' mērķis ir palīdzēt sievietēm invalīdēm kļūt par pilntiesīgām sabiedrības loceklēm. Biedrība ''Zvaigzne'' savām dalībniecēm sniedz iespēju socializēties. Tās ir tikšanās, jubileju svinēšana, savstarpēja palīdzība, kā arī interešu izglītība.

“Zvaigzne” arī sniedz labdarības pakalpojumus trūkumā nonākušajiem jelgavniekiem.

Pēc sociālā rehabilitācijas centrā “Vaivari” apkopotajiem datiem, lielākā daļa invalīdu, kuriem ir mugurkaula problēmu radīti kustību traucējumi, traumas guvuši autoavārijās. Plašāka sabiedrība par viņiem zina maz – lielākā daļa šo cilvēku ar invaliditāti nespēj pārvarēt krīzi, noslēdzas no sabiedrības un pavada dzīvi vientulībā.

Katru gadu 3.decembrī pasaulē atzīmē Starptautisko personu ar Invaliditāti diena, kas ir ANO iniciatīva, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā.

Foto: Andris Tomašūns