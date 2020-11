Zvanu kolekcijas ekspozīcija Lielplatones muižā būs apskatāma brīvdienās

Jelgavas novada pašvaldība Lielplatones muižā ierīkojusi zvanu kolekcijas ekspozīciju, kurā ietilpst ap 1000 dažādas izcelsmes, vēstures, senuma, formas un materiālu zvanu. Noslēdzoties remontdarbiem un ekspozīcijas noformēšanas darbiem, zvanu kolekcija apmeklētājiem būs pieejama no 7. novembra. Šobrīd, ņemot vērā valstī izsludinātos noteikumus Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai, apmeklētāji pagaidām kolekciju varēs apskatīt vien brīvdienās, bet, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, muiža apmeklētājiem būs pieejama arī darba dienās, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Enija Kreicberga-Kapša.

Kā zināms, zvanu kolekciju Lielplatones muižai atdāvināja Blankenfeldes muižas līdzšinējais saimnieks Valdis Jākobsons, un muižas darbinieki neslēpj prieku un atzinību par dāvinājumu, kas muižai ir kā papildus “pieturvieta” tūristiem un apkārtējiem iedzīvotājiem. Jau šobrīd muižas darbinieki saredz, kā zvanu kolekciju iekļaut stāstījumos par esošo un vēsturisko zvanu dzīvi. Kolekcija muižā veidota kā atsevišķs apskates objekts, ļaujot apmeklētājiem izvēlēties un variēt, kā viņi komplektē savu ekskursiju.

“Šobrīd strādājam pie pēdējiem zvanu kolekcijas noformējuma darbiem. Sākotnēji bijām iecerējuši zvanu kolekciju interesentiem atklāt jau oktobra beigās, bet ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, tomēr zvanu kolekciju apskatei piedāvāsim no 7. novembra. Jānorāda, ka muižā ekskursantus pagaidām pieņemsim vien brīvdienās, jo tās ir dienas, kad muižā nestrādā pagasta pārvalde un nav pieejams bērnudārzs. Tūristiem arī jārēķinās ar iepriekšēju pierakstu, bez tā diemžēl apmeklētājus nevarēsim pieņemt. Tāpat vēlos norādīt, ka grupu skaits nedrīkst pārsniegt 10 cilvēkus un ierodoties muižā obligāta ir sejas un deguna maska,” skaidro Lielplatones muižās tūrisma informācijas punkta vadītāja Ingūna Pranka.

No 2014. gada līdz pat 2020 gada pavasarim zvanu kolekcija bija izvietota un apmeklētājiem skatāma restaurētajās Blankenfeldes muižas vāgūža telpās. Līdz ar īpašnieku maiņu, līdzšinējais īpašnieks V. Jākobsons nolēma zvanu kolekciju dāvināt Jelgavas novada pašvaldībai, izvietojot to Lielplatones muižā. Lai gan Jākobsona kunga īpašumā ir ap 1000 dažādi zvani, tūristiem apskatei Blankenfeldē bija izlikti vien ap 500 zvaniem. Šobrīd, kad zvanu kolekcija pārcēlusies uz Lielplatones muižu, to droši var dēvēt par Baltijā lielāko zvanu kolekciju, jo, pielāgojot un izremontējot telpas, rasts risinājums izstādīt visu plašo Valda Jākobsona privātkolekciju.

“Zvanu pārvešanas darbus sākām vasarā. Tas nudien bija atbildīgs un laikietilpīgs process, jo nācās katru zvanu datēt un atcerēties tā vietu konkrētajā vitrīnā, lai, atvedot to uz Lielplatones muižu, neizjauktu kolekcijas secību. Tāpat katru zvanu iesaiņojām, lai pārvedot tam nenodarītu postu. Cienot kolekcijas īpašnieka ieguldīto darbu, mēs ņēmām vērā visus viņa norādījumus un vēlmes. Turklāt Jākobsona kungs arī pats iesaistījās kolekcijas izvietošanā un dalījās ar jaunām idejām zvanu un muižas popularizēšanā. Jaunās kolekcijas ekspozīcijas izveidošanā strādājam kopā ar mākslinieci Ievu Lapiņu. Viņa ir izveidojusi līdzšinējās zvanu vitrīnas un palīdzējusi Jākobsona kungam daudzu gadu garumā ar padomiem un ieteikumiem ekspozīcijas uzturēšanā. Pēc I. Lapiņas ieteikumiem atjaunojām vairākus vēsturiskos muižas sienas skapjus un aprīkojām tos ar papildus stikla durvīm, lai kolekcijai pēc iespējas mazāk tiktu klāt putekļi. Manuprāt, gala rezultāts mums ir sanācis visnotaļ skaists. Zvanu kolekcija izstādīta muižas pirmajā stāvā, lai tā būtu pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem,” stāsta Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha.

Zvani V. Jākobsona kolekcijā atceļojuši no visas pasaules – Japānas, Gvatemalas, Ķīnas, Korejas, Indijas, Tibetas, Austrālijas, Meksikas. Daudzi zvani atrasti dažādu Eiropas valstu antikvariātos, suvenīru bodītēs vai krāmu tirdziņos. Pirmais kolekcijas zvans iegādāts 1978. gadā, toreiz vēl Rietumvācijas pilsētā Ķelnē, svētdienas tirdziņā par 10 vācu markām. Zvani ir dažāda izmēra un materiāla – no metāla, porcelāna, māla un stikla. Kolekcijā ir durvju, galda, vēja zvani. Zvaniņi, kas veidoti kā dažādas figūriņas, zvārguļi, gongi un svečturi.

“Katram zvanam ir savs stāsts gan par tā izcelsmi, gan par to, kā tas nonācis V. Jākobsona kolekcijā. Lai tūristiem mēs varētu precīzi un korekti atspoguļot visas nianses, tad Lielplatones muižas gide ir ieguldījusi milzīgu darbu iepazīstoties ar ekspozīcijas informatīvajiem materiāliem un vairākās tikšanās reizēs uzklausot kolekcijas veidotāja aizraujošos stāstus,” turpina L. Rozenbaha.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība